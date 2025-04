Afrique de l'Est: Mahajanga - Départ des premiers bateaux pour les Comores

Le conseil des ministres du 6 mars, à Mahajanga, a décidé la reprise du transport maritime entre Madagascar et les Comores après plusieurs mois de suspension.

Trois bateaux transportant des passagers et des marchandises ont finalement quitté le port de Mahajanga jeudi, après plusieurs jours de préparation et une certaine appréhension de la part des opérateurs et des armateurs. Après des pourparlers entre les armateurs et les chargeurs avec leurs agents aux Comores, trois bons de départ ont été délivrés après le dépôt de la demande, selon le directeur de l'Agence portuaire maritime et fluviale (APMF) de Mahajanga.

« L'administration était prête depuis une semaine et des bateaux devaient partir depuis le samedi 22 mars. Les armateurs et les chargeurs ont encore parlé avec leurs agents des Comores et ils ont finalement décidé de partir », explique le directeur régional de l'APMF, l'officier de marine marchande Ronsard Franck Rakotozafiarimamy. Ce dernier a rappelé qu'une rencontre avec tous les opérateurs économiques locaux et armateurs à Mahajanga a eu lieu après le conseil des ministres du 6 mars.

Tout le monde a commencé à préparer les différents papiers pour l'autorisation de sortie des marchandises et des navires. Le ministère de la Santé publique a également mis en place les mesures sanitaires concernant les passagers et les équipages à l'entrée et à la sortie du territoire maritime de Mahajanga.

Le directeur régional de l'APMF a annoncé le mardi 25 mars, le débarquement au port de Mahajanga, des six premiers passagers venus des Comores, le dimanche 23 mars.

Mesures strictes

« Un bateau transportant six passagers est arrivé le 23 mars, au port de Mahajanga. Il a été retenu pendant plusieurs mois aux Comores à cause du choléra. Le samedi 22 mars, le navire a quitté le port d'Anjouan, mais en cours de route, les responsables des affaires maritimes sur place ont lancé un appel pour qu'il retourne immédiatement vers le port de départ à la suite des consignes reçues du ministère local. Mais le bateau a continué sa route et est finalement arrivé à Mahajanga. Les mesures sanitaires ont été appliquées et les passagers ont été soumis à la chimio-prophylaxie. De nouvelles dispositions ont été mises en place, à savoir le port d'un badge obligatoire pour toute entrée au port et une fouille stricte des passagers. Ces derniers ont été directement conduits par bus vers le bureau de l'armateur. Les bagages ont été déchargés là-bas », précise le responsable régional de l'APMF.

Il est également appuyé que les mesures strictes pour assurer la sécurité sanitaire des passagers doivent être respectées. Tous les passagers doivent se soumettre à une chimio-prophylaxie préventive avant leur embarquement. De plus, des contrôles sanitaires rigoureux seront aussi effectués aux frontières dans le but de prévenir tout risque de contamination.

« Les bateaux sont partis, nous l'avons bien vu. Le gouvernement a tenu sa parole et la liaison maritime vers les Comores est de nouveau ouverte. À partir de maintenant, ni les techniciens, ni les autorités, ni qui que ce soit à Mahajanga ne seront responsables de ce qui se produira en cas d'entrave à ce voyage vers les Comores », déclare le maire de Mahajanga, Heriniaina Tia Solofomanga, assistant au départ des bateaux au port de Mahajanga, jeudi.