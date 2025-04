Madagascar: Basketball 5X5 - Un duel épique entre Ascut et COSPN

La phase 1 du sommet national N1A pour le groupe B, hommes et dames, démarre le 26 avril à Antsirabe. Six clubs masculins et six féminins se battront, avec comme attraction le match Ascut-COSPN.

La Fédération malgache de basketball (FMBB) débute le championnat national N1A hommes et dames avec la phase 1, qui se déroulera du 26 avril au 4 mai au Gymnase Vatofotsy d'Antsirabe. Cette phase regroupe six clubs masculins et six féminins.

Dans la catégorie N1A masculine, le club d'Ascut Atsinanana, vice-champion de Madagascar 2024, est placé comme tête de poule avec le COSPN Analamanga, le SBC Vakinankaratra, le Cosfa Analamanga, 619 Génération de Menabe et l'ASB Itasy.

La formule est que tout le monde rencontre tout le monde. Le duel attendu est le remake du match de demi-finale de l'an dernier auquel les basketteurs de l'Ascut Atsinanana se sont imposés sur le score de 68-59 dans un match très tendu et électrique.

Pour le rendez-vous d'Antsirabe, la retrouvaille entre les deux équipes promet des étincelles et le club omnisport de la police nationale est plus motivé que jamais pour laver l'affront vécu en 2023.

Les quatre clubs restants ne comptent pas, cependant, faire de simple figuration. Le club de SBC, qui évolue à domicile avec les spectateurs acquis à sa cause, pourra bousculer la hiérarchie. L'ambition des militaires du Cosfa et de l'ASB Itasy n'est pas à minimiser. Le club de 619 Génération de Menabe, malgré le manque d'expérience, est un adversaire à prendre au sérieux grâce à l'endurance physique de ses joueurs.

Nouveau palier

Dans la catégorie féminine, derrière l'Ascut Atsinanana placée en tête de poule, les deux clubs de Vakinankaratra, à savoir le JEA et l'Ankaratra, sont deux clubs qui ont fait de grands progrès malgré le jeune âge de leur effectif. En évoluant à domicile, ils pourront prétendre à un dernier carré.

Le club de JEA de Vakinankaratra a tous les atouts pour remporter la coupe de la ligue à Antsirabe, appellation du tournoi lors de la phase finale de la phase 1, à condition de bien négocier son match contre Ascut Atsinanana. Et JEA vise à franchir un nouveau palier cette année.

Le club de Fandrasa Haute Matsiatra, USJFM d'Atsimo Andrefana et Varsity d'Anosy n'ont pas les mêmes côtes par rapport à leurs adversaires respectifs, mais ils peuvent créer la surprise après la leçon et l'expérience acquises l'année dernière.

« Par rapport à la formule utilisée ces deux dernières années, le système par zones (Est, Ouest ou Centre) a été abandonné. La phase 1 comporte des matches aller et retour qui se joueront à Antananarivo, au Palais des sports Mahamasina, au mois de septembre. Après la phase retour, un décompte de points sert à déterminer les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale », précise Harinirina Jimmy Désiré Randriamandimby, président de la commission de compétition au sein de la FMBB.