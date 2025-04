Madagascar: Mines - Base Toliara sous les projecteurs

Base Toliara s'impose comme le troisième grand projet minier susceptible d'entrer en phase d'exploitation à Madagascar. Ce projet pourrait profondément transformer l'économie de la région Atsimo-Andrefana et, plus largement, celle du Grand Sud.

L'avenir semble prometteur pour la ville de Toliara et sa région. Avec l'exploitation à venir de l'ilménite du gisement de Ranobe par la société Base Toliara, le projet se positionne parmi les plus importants du pays. Un investissement de plus de 700 millions de dollars est prévu pour la construction des infrastructures. Les retombées attendues vont bien au-delà du seul plan économique, touchant également, et de manière significative, le développement social.

Près de deux mile emplois seront créés pendant la phase de construction, et environ mille postes supplémentaires s'ajouteront lors du lancement de l'exploitation.

« Au total, plus de cinq mille emplois seront créés avec les emplois indirects. Les habitants de Toliara auront la priorité dans le recrutement», a précisé Jean Bruno Ramahefaniro, directeur général de Base Toliara, lors d'une interview.

Sur le plan macroéconomique, les projections estiment que le projet pourrait générer plus de 5 milliards de dollars pour l'économie malgache sur une durée de 38 ans. Chaque année, plus de 180 millions de dollars devraient être versés dans les caisses de l'État. À l'échelle locale, les retombées régionales seront également notables : sur une enveloppe annuelle de 80 millions de dollars dédiée aux projets de développement, 50 % seront alloués à la région Atsimo-Andrefana, avec une hausse annuelle estimée à 2 %.

Enveloppe

Sur le plan social, une enveloppe de 4 millions de dollars par an est prévue pour financer la construction d'écoles et d'établissements de santé. Le programme comprend également le forage d'une cinquantaine de puits.

Le site de Ranobe, situé à 46 kilomètres au nord de Toliara, recèle quatre types de minerais : l'ilménite, le zircon, le rutile et la monazite. L'ilménite est utilisée dans la fabrication de pigments blancs pour la peinture. Le zircon et le rutile, grâce à leur forte résistance thermique, sont prisés dans les industries aérospatiale et nucléaire. Quant à la monazite, elle contient des terres rares, essentielles dans de nombreuses technologies de pointe.

Le projet comprend quatre composantes principales : la mine, l'usine d'extraction par gravitation des minerais, une route d'acheminement et une jetée de chargement à Andaboy, au bord de la mer. Cette route a été tracée de manière à éviter les zones d'habitation, en particulier l'agglomération de Toliara.

La jetée, qui occupera environ deux hectares de plage à Andaboy, concentre certaines des préoccupations exprimées récemment par la population. La semaine dernière, des pêcheurs ont manifesté leurs inquiétudes quant aux effets potentiels de cette infrastructure sur leurs activités.

« Rapportez auprès du Gouvernement que la majorité de la population de Toliara se ravit de la réouverture de ce grand projet », a lancé le député de Toliara I, Tinoka Roberto, lors de la visite à Toliara du ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire, également coach de la région Atsimo-Andrefana, Naina Andriantsitohaina.