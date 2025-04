Madagascar: Nosy Faly - Ferveur à l'ouverture de la pêche au «Mahaloky»

La pêche au « Mahaloky » a officiellement repris à Nosy Faly, marquant le début d'une saison très attendue après trois mois de fermeture. Ce moment de réjouissance et d'espoir porte des promesses de prospérité pour les pêcheurs et leurs familles.

La pêche au « Mahaloky » (maquereaux) a officiellement repris dimanche dernier à Nosy Faly, dans la commune rurale d'Antafiambotry, district d'Ambanja, après trois mois de fermeture.

Les pêcheurs ont repris la mer dès le samedi 1er avril, marquant le début d'une saison très attendue.

Ce poisson fait vivre des milliers de familles sur cet îlot, mais aussi dans la région de Diana et dans d'autres localités avoisinantes, jusqu'à la capitale et Antsirabe. L'ouverture de la saison est donc synonyme d'abondance et de prospérité, un moment crucial après des mois d'attente et de privation pour les pêcheurs et leurs proches.

Depuis dimanche, plusieurs activités ont été organisées pour marquer l'ouverture de la saison de pêche 2025. La cérémonie officielle s'est tenue en bord de mer à Antafiambotry, en présence du ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Paubert Mahatante Tsimanaoraty, du gouverneur Taciano Rakotomanga, de représentants d'ONG partenaires ainsi que de chefs religieux.

À cette occasion, les pêcheurs d'Andemby ont reçu une pirogue en fibre de verre, équipée d'un moteur hors-bord de 9 chevaux. Ce bateau moderne respecte les normes de sécurité, avec trois systèmes de flottaison et un espace réfrigéré capable de stocker entre 300 et 400 kilos de poissons. Grâce à cette embarcation, les pêcheurs peuvent désormais partir en mer pendant deux ou trois jours, sans craindre d'endommager leurs prises. Elle permet également d'atteindre des zones de pêche plus éloignées, augmentant ainsi considérablement le rendement.

Dès les premières lueurs du jour, une atmosphère fébrile régnait dans le village. Selon les informations recueillies sur place, dès 5 heures du matin, les pêcheurs, portés par l'espoir d'une saison fructueuse, s'activaient aux derniers préparatifs. Filets soigneusement inspectés, pirogues prêtes à prendre la mer, ils ont repris le large dans la baie de Tsimipaika avec détermination. Sur la plage, les familles, impatientes, attendaient leur retour.

Un démarrage prometteur

Lorsque les premiers filets remplis de Mahaloky ont été remontés, un vent de joie a soufflé sur le rivage. Femmes et enfants ont accouru pour accueillir les pêcheurs et découvrir l'abondance des prises. Rires, applaudissements et chants traditionnels ont rythmé cette première journée de pêche, véritable symbole de prospérité pour la communauté d'Antafiambotry.

Les premiers poissons ont rapidement été partagés entre les familles, tandis que les hôtels, marchands et gargotes se préparaient à régaler habitants et visiteurs avec des plats à base de Mahaloky frais. Selon le ministre Paubert Mahatante Tsimanaoraty, cette première journée de la saison 2025 a été particulièrement productive, avec plus de 30 tonnes de maquereaux capturées par une cinquantaine de

pirogues. Une nette progression par rapport aux années précédentes, preuve que le respect de la période de fermeture porte ses fruits.

En moyenne, entre 1 300 et 1 500 tonnes de poissons peuvent être pêchées chaque saison dans la baie d'Ambaro. L'ouverture de la pêche dépasse cependant sa seule dimension économique : elle constitue aussi un moment de célébration et de solidarité.

« Cette ouverture de la pêche n'est pas seulement un moment économique crucial, c'est une célébration de la vie, du travail acharné et de la solidarité qui unit la communauté afin de garantir une exploitation durable et responsable. Une tradition qui, année après année, renforce les liens et nourrit l'espoir d'une saison prospère pour tous », a conclu le ministre, tout en adressant ses remerciements aux pêcheurs qui approvisionnent les populations malgaches en nourriture et en protéines animales essentielles.