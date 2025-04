Madagascar: Filière pâtisserie - Réinsertion professionnelle des femmes vulnérables

Le projet « Sandratra » est lancé en partenariat avec l'AFD, l'ONG Aide et Action, Artisanat Sans Frontières et la Commune urbaine d'Antananarivo en vue de former des jeunes mères célibataires issues des Ier, IIIème et IVème arrondissements de la capitale. L'objectif consiste à favoriser la réinsertion professionnelle de ces femmes vulnérables. Soutenues par l'Ambassade d'Allemagne, ces bénéficiaires ont été formées en boulangerie et pâtisserie pendant deux semaines. « Cela ouvre une véritable porte vers l'autonomie et l'entrepreneuriat de ces jeunes mères célibataires. Cette initiative s'inscrit dans l'un des piliers de l'Etat qu'est d'investir dans le capital humain », a déclaré la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, lors de la remise des attestations aux apprenants la semaine dernière.

Distinctions honorifiques

Cette formation a permis aux bénéficiaires d'acquérir des compétences en matière de production de pain et de viennoiserie qui faciliteront leur intégration dans le marché du travail ou le démarrage de leurs propres activités. Quatre bénéficiaires ont déjà reçu un appui matériel et financier pour ce faire. « Elles sont plus motivées et toujours assidues à la formation », confie la formatrice. Quant à Nirina, une mère célibataire ayant trois enfants à charge, elle a témoigné qu'elle peut désormais fabriquer des cheese cake et des flans et bien d'autres viennoiseries qu'elle envisage de commercialiser pour gagner sa vie. Auparavant, elle était lavandière et était novice dans le domaine de la pâtisserie.

Par ailleurs, la ministre de tutelle a remis des distinctions honorifiques aux 19 professionnels en tour opérateur et 10 guides touristiques, lors de la clôture du 25e anniversaire de l'association nationale des guides. Trois d'entre eux ont été élevés au grade d'Officier de l'Ordre National et les autres au rang de Chevalier de l'Ordre National. « Ces médailles constituent une récompense à leur travail accompli en tant qu'ambassadeur de Madagascar auprès des touristes », a-t-elle évoqué. Il est à noter que l'association compte 40 guides confirmés et 60 relèves en cours de formation.