Madagascar: Base Toliara - 5 milliards de dollars à la clé pour le pays

L'intérêt du projet est à la mesure de l'importance stratégique des minerais prévus à l'extraction comme l'ilménite, le rutile, le zircon et le monazite qui sont utilisés dans les industries de la cosmétique, de l'aéronautique, de l'aérospatiale, de l'armement, du nucléaire, de l'électronique...

5 000 emplois

Le projet Base Toliara prévoit la création de plus de 5 000 emplois - directs et indirects confondus - dont 2 000 durant l'installation des infrastructures et 1 000 au cours de la phase d'exploitation. Priorité sera accordée en toute transparence au recrutement local. Il y aura même des formations pour la population afin qu'elle puisse intégrer le projet dont les retombées sociales sont considérables. Pour ne citer que les constructions d'EPP, CEG et lycée ; de Centre de Santé de Base (CSB) ; d'une route de 45 km reliant Andaboy à Ranobe.

« Sosialim-bahoaka »

A propos de route, les remorques de 90 tonnes ne traverseront pas la ville de Toliara et n'embarrasseront pas la circulation sur la RN9. Le « sosialim-bahoaka » ne sera pas en reste avec des aides et projets pour les couches défavorisées, l'adduction d'eau potable pour la population, la dotation en matériels de soins et en médicaments pour les centres de santé locaux. Concernant justement le domaine de la santé, le projet n'expose pas à des risques de cancer et de radioactivité, assure-t-on du côté de Base Toliara.

Impact économique

En termes d'environnement, la plage d'Andaboy restera ouverte à la circulation des biens et des personnes notamment aux pêcheurs et promeneurs puisque seuls 2 Ha du site serviront de jetée réservée à l'accès au port et aux manoeuvres des bateaux. Le projet ne mettra pas en péril les activités déjà existantes mais constituera au contraire un apport financier énorme avec 5 milliards de dollars pour Madagascar pendant 38 ans ; 180 millions de dollars par an pour l'Etat malgache en période de croisière ; 80 millions de dollars pour les projets nationaux et régionaux dont 40 millions de dollars pour la Région Atsimo Andrefana avec une augmentation annuelle de 2%. En somme, c'est le cas de le dire, le projet Base Toliara aura un impact économique ... capital. Sans compter le côté Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE) qui prévoit 4 millions de dollars par an pour les projets sociaux tels que les écoles, les centres de santé et une cinquantaine de bornes-fontaines pour la population locale.

« Mercenaires politiques »

Sur le plan politique, les partisans du projet estiment que « les manifestations Non Base Toliara ne sont nullement motivées par la défense de l'environnement mais s'apparentent à des opérations de déstabilisation menées par des « very seza », entre autres, un ex-sénateur, deux officiers retraités de la Gendarmerie et de l'Armée et un ancien ministre animé par un sentiment de vengeance politique suite à son limogeage par le président Andry Rajoelina ».

Et de pointer également du doigt un député élu à Toliara I qui n'a rien fait pour la ville et pour la population avec le Crédit d'investissement destiné à l'Appui au Développement ou plus communément CIAD. « Des mercenaires politiques qui ne pensent qu'à leurs propres avantages. Contrairement au président Andry Rajoelina qui avait suspendu le contrat avec Base Toliara en 2019 pour suspicion de corruption avant de donner par la suite son feu vert en conseil des ministres en faisant primer l'intérêt national ».