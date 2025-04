Madagascar: Sécurité et propreté - Les autorités en ordre de bataille pour le sommet du 24 avril

À l'approche du sommet de la Commission de l'océan Indien qui va avoir lieu au Centre de conférences internationales d'Ivato le 24 avril, le pays se mobilise pour garantir un événement sans accroc. La sécurité, enjeu crucial, fait l'objet de réunions stratégiques intensives entre les hauts responsables des forces de l'ordre et les parties prenantes. L'objectif : affiner les dispositifs de sûreté et minimiser les risques. Depuis dimanche dernier, les militaires auraient été consignés en vue de cet événement international, tandis que les éclaireurs des chefs d'État et de gouvernement sont attendus dans 10 jours pour examiner les mesures sécuritaires des délégations. La France, de son côté, met en place un dispositif renforcé pour assurer la sécurité d'Emmanuel Macron, attendu dans le pays les 23 et 24 avril avec un agenda chargé.

Au-delà de la sécurité, l'organisation du Sommet implique également une mobilisation générale de l'Exécutif. Les agents des ministères sont appelés à nettoyer les espaces publics. Les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères ont déjà donné l'exemple en nettoyant les abords du QG de la diplomatie à Anosy et plusieurs quartiers de la capitale. D'autres ministères, comme celui de l'Eau, de l'Hygiène et de l'Assainissement, ont suivi cette dynamique. La Commune urbaine d'Antananarivo apporte également sa contribution. La maire, Harilala Ramanantsoa, s'est entretenue avec la ministre des Affaires étrangères afin d'élaborer des mesures d'embellissement et d'assainissement de la ville.

Foyer de tension

Cependant, ces efforts d'assainissement ne sont pas sans heurts. À Analakely, les marchands de rue, contraints de quitter le centre-ville, manifestent leur opposition en organisant des rassemblements de protestation. Leur résistance met la municipalité sous pression à quelques semaines de l'événement. Des affronts avec les forces de l'ordre ont animé ces derniers jours Analakely et ses environs avec les cris de colère et les coups de gaz lacrymogène de la part des forces de l'ordre. Alors que les derniers préparatifs s'accélèrent, les autorités qui poursuivent leur travail d'ajustement pour garantir un sommet à la hauteur des attentes, tant en matière de sécurité que d'image du pays, doivent également faire face à un foyer de tension.