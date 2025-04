Madagascar: 4ème anniversaire de la SMA - Médailles d'argent et de bronze pour 141 agents

Propreté

La Société Municipale d'Assainissement (SMA) de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) a célébré, hier au gymnase couvert de Mahamasina, son quatrième anniversaire. Placée sous le patronage du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique (MTEFP), la cérémonie visait à honorer l'engagement et le travail des agents de la SMA. Au total, 117 employés ont reçu la médaille d'argent et 24 la médaille de bronze. Ces distinctions récompensent leurs efforts constants dans l'assainissement et la propreté de la capitale. La remise de médailles s'est déroulée en présence de la mairesse de la capitale, Harilala Ramanantsoa et de ses proches collaborateurs. Des représentants du MTEFP ainsi que du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène étaient également de la partie.

Pilier

La première magistrate de la ville des Mille a tenu à rappeler dans son discours, l'importance du travail accompli par les employés de la SMA . « Vous êtes le pilier sur lequel repose notre ville, et vous méritez respect et honneur. Vos efforts témoignent de votre amour pour la patrie et pour la ville d'Antananarivo ». Elle a également réaffirmé l'engagement de la municipalité dans le soutien de ses agents. Et de souligner que « la réussite de chacun repose sur le respect du travail et la solidarité envers nos concitoyens ».