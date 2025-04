Congo-Kinshasa: Négociations directes entre le M23/AFC et le Gouvernement - Une première rencontre préparatoire prévue le 9 avril au Qatar (médias)

Les délégations du gouvernement congolais et des rebelles du M23/AFC, soutenus par le Rwanda, vont se retrouver le 9 avril prochain au Qatar, a rapporté mardi 1er avril la télévision française France 24.

L'objectif de la rencontre, selon ce média, est d'entamer des négociations directes entre Kinshasa et la rébellion en vue de trouver une issue à la guerre qui endeuille les populations de l'Est de la RDC et qui a contraint des millions de personnes à l'errance.

Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, et son homologue rwandais, Paul Kagame, se sont rencontrés le 18 mars 2025 à Doha à l'initiative de l'émir du Qatar, au moment où les regards des Congolais étaient tournés vers les négociations directes entre le gouvernement congolais et le M23, prévues le même 18 mars à Luanda sous la médiation du président angolais.

Si à Luanda les négociations directes n'ont pu avoir lieu après le désistement du M23 de se rendre dans la capitale angolaise, en revanche à Doha, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et ont convenu de poursuivre les discussions entamées à Doha afin de poser les bases d'une paix durable dans le cadre du processus désormais fusionné Luanda/Nairobi, selon la déclaration du ministère des Affaires étrangères du Qatar.