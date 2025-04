Angola: Cunene - La Radio Nationale d'Angola termine les travaux d'expansion du signal au deuxième trimestre

Ondjiva — Le projet de modernisation des studios et d'expansion du signal de la Radio Nationale d'Angola (RNA), pour garantir une couverture totale dans la province de Cunene, sera achevé dans les trois prochains mois, a déclaré ce mardi à Ondjiva, le président du Conseil d'Administration, Pedro Neto.

En cours depuis 2019, le projet, dirigé par le prestataire de services GATESAIR, est financé par les États-Unis d'Amérique et prévoit des investissements dans les infrastructures et les technologies de pointe, pour un service de radio efficace et accessible à tous les citoyens sur le territoire national.

Le projet bénéficie du soutien institutionnel du gouvernement provincial de Cunene, dans l'exécution des travaux de réhabilitation du bâtiment général de la chaîne locale, des studios et de maintenance des systèmes électriques et de refroidissement.

S'adressant à la presse, en marge d'une visite de travail pour évaluer le fonctionnement de la station, Pedro Neto a souligné que la mise en oeuvre de ce projet permettra l'extension du signal de la RNA afin que toute la population de la province ait accès aux programmes de radio publique.

Selon le PCA, l'objectif est que la province de Cunene étende son signal sur tout le territoire, ce qui permettra de surmonter les contraintes actuelles sur les zones d'ombre.

Il a fait savoir que la société d'exécution avait garanti que les travaux seraient achevés dans les trois prochains mois, puisque toutes les contraintes vérifiées ont été supprimées.

Cependant, le responsable souligne que le projet exigera également le recyclage des professionnels, faisant savoir que la station de radio avait des défis à relever sur le plan technologique, une question qui sera discutée avec le Conseil d'administration pour trouver des solutions.

Pedro Neto a salué l'engagement des professionnels qui tiennent à garantir une bonne émission radio et à maintenir les services fonctionnels malgré les défis liés à la technologie.

Au cours de sa visite à Cunene, le PCA de la RNA a pris connaissance des sites installés dans les municipalités de Cahama, Ombadja, Namacunde et Cuanhama, où il a eu une réunion avec les autorités locales qui a consisté à évaluer les conditions opérationnelles et à identifier les éventuelles contraintes.

La délégation était composée des administrateurs techniques et financiers, respectivement Pedro Guimarães et Cristina Nobre, l'assistant Adão Filipe et le directeur du Cabinet Mateus Sebastião, et ont eu une rencontre de courtoisie avec le vice-gouverneur pour le secteur productif, économique et social, Apolo Ndinoulenga.

La Radio nationale d'Angola est une société de radiodiffusion publique de la République d'Angola. Elle exploite cinq stations de radio dans la capitale du pays, dix-huit stations régionales et une station de radio internationale.