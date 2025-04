Tunisie: La diplomatie tunisienne assure la sécurité des supporters de l'Espérance après le match contre Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud

Le ministère des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Tunisiens à l'étranger a annoncé, mardi soir, que l'ambassade de Tunisie à Pretoria a pris des mesures immédiates, en coordination avec les autorités sud-africaines, pour garantir la sécurité et l'évacuation des supporters de l'Espérance Sportive de Tunis à la fin de leur match contre l'équipe de Mamelodi Sundowns. L'opération s'est déroulée "sans incidents et dans un cadre de protection sécuritaire".

Le ministère a précisé, dans un communiqué reçu par l'agence TAP, que l'ambassade tunisienne, en coopération avec les autorités locales, a mis en place des ambulances pour transporter les supporters blessés vers les établissements hospitaliers. Des premiers secours ont été administrés sur place, et des soins médicaux ont été assurés aux personnes concernées. L'état de santé des blessés a été jugé stable.

Le ministère a également souligné que l'ambassade poursuivra le suivi de la situation médicale des blessés et veillera au retour des supporters tunisiens dans les meilleures conditions possibles.

Par ailleurs, il a été précisé que l'ambassade délivrera des autorisations spéciales de passage pour certains supporters de l'Espérance Sportive de Tunis dont les passeports ont été volés ou perdus lors de leur séjour en Afrique du Sud, afin de faciliter leur retour en Tunisie.

L'Espérance Sportive de Tunis a perdu son match aller des quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique contre Mamelodi Sundowns, sur le score de 1-0, à Pretoria. Le match retour se déroulera mardi prochain au stade de Radès à partir de 20h00.

Pour sa part, le club de l'Espérance a rassuré ses supporters, notamment les familles des fans présents en Afrique du Sud, dans une publication sur ses réseaux sociaux. Le club a précisé que tous les supporters sont sains et saufs et ont regagné Johannesburg. Seuls trois supporters ont été transférés à l'hôpital dans un état stable, et ils reçoivent actuellement les soins nécessaires.