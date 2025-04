Algérie: 2e jour de l'Aïd El-Fitr - Large adhésion des commerçants et opérateurs économiques au programme de permanence

Alger — Les commerçants et opérateurs économiques à travers le pays ont largement adhéré au programme de permanence durant le deuxième jour de l'Aïd El-Fitr, en assurant la continuité de l'approvisionnement en produits de base et des services essentiels, a indiqué mardi un communiqué du ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national.

"Dans le cadre du suivi du respect par les commerçants du programme de permanence durant le deuxième jour de l'Aïd El-Fitr, les services du ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national ont affirmé que 54154 commerçants réquisitionnés ont respecté le programme de permanence, ce qui reflète leur large adhésion pour assurer la continuité de l'approvisionnement en produits de base et des services essentiels", précise la même source, soulignant que ce chiffre constitue "un indicateur positif illustrant une prise de conscience croissante de l'importance du respect du programme de permanence".

En revanche, "19 commerçants seulement n'ont pas respecté ce programme, sur un total de 54173 commerçants réquisitionnés", indique le ministère, ajoutant que ses services ont reçu, via l'application électronique "Mourafik Com", quatre (4) signalements concernant le non-respect de la permanence par certains commerçants, dans la commune de Sidi Ameur (M'Sila), d'Arris (Batna) et de Bordj Ghedir (Bordj Bou Arreridj), à l'issue desquels les équipes de contrôle ont procédé à des opérations d'inspection et pris les mesures légales requises à l'encontre des contrevenants, conformément à la législation en vigueur.

Le ministère a également salué les commerçants qui ont respecté le programme de permanence et assuré la disponibilité des produits et la continuité des services aux citoyens durant le congé de l'Aïd, réitérant son appel "à l'ancrage de la culture du respect du programme de permanence, au regard de son importance pour les citoyens afin de répondre à leurs besoins durant les occasions et fêtes religieuses et nationales".