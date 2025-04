Algérie: Meziane et Sidi Saïd présentent leurs voeux à la famille de la presse nationale à l'occasion de l'Aïd El-Fitr

Alger — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, et le conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, M. Kamel Sidi Said ont visité, mardi, des institutions médiatiques pour présenter les voeux à la famille de la presse nationale à l'occasion de l'Aïd El-Fitr, à l'instar de l'Agence Algérie Presse service (APS), la Télévision algérienne, la Radio nationale, la chaîne AL24 news, et autres institutions médiatiques audiovisuelles.

Lors de cette visite, MM. Meziane et Sidi Saïd ont adressé à l'ensemble des travailleurs du secteur leurs meilleurs voeux à l'occasion de l'Aïd El-Fitr.

Le ministre a adressé ses remerciements à "tous les responsables des institutions médiatiques, particulièrement les chaînes de télévision, pour avoir remédier aux erreurs, levé les entraves et respecté les valeurs, l'authenticité et les traditions de la société dans leurs grilles de programmes, tout en se conformant aux règles et normes régissant l'exercice de l'activité médiatique".

Il a formulé également "ses voeux de réussite à tous les responsables des institutions médiatiques dans l'accomplissement de leurs nobles missions, au service de la nation et des citoyens, et c'est là le devoir de tous ceux qui sont jaloux de leur pays", souhaitant "davantage de prospérité et de développement pour le pays".

Le ministère s'emploie à "mettre en oeuvre un projet national visant à améliorer la performance médiatique, à développer et à préserver les institutions médiatiques, tout en les accompagnant pour s'adapter aux mutations du paysage médiatique international", a fait savoir le ministre, soulignant que l'objectif est de rendre ces institutions "plus professionnelles et à la hauteur des enjeux socioéconomiques et politiques majeurs et multiples de l'Algérie".

La famille médiatique nationale est "aujourd'hui, plus que jamais, appelée à faire preuve de professionnalisme et de responsabilité sociale dans le traitement des divers sujets et à vérifier la crédibilité de l'information avant sa publication, en s'appuyant sur des sources fiables et crédibles, et partant, éviter les fake news et les informations erronées et tendancieuses visant à ternir l'image de l'Algérie", et qui sont "en totale contradiction avec l'éthique de la profession journalistique", a-t-il dit.

Il a également souligné que ce projet requiert, d'autre part, la "mise en place d'un front médiatique national, qui s'aligne essentiellement sur les valeurs de citoyenneté, la défense des constantes de la nation, de ses symboles et des institutions de l'Etat, ainsi que sur la promotion de l'image de l'Algérie et la mise en avant de ses positions fermes dans la défense des causes justes".

Il a par ailleurs insisté sur la nécessité pour les institutions médiatiques de "fonder leur action sur la prestation d'un service public de qualité et de faire face à tous les dangers menaçant l'Algérie, quelle que soit leur nature (guerres de quatrième et cinquième génération)".

Le ministre a appelé à faire montre de vigilance médiatique, de proactivité et de réactivité, tout en veillant à dévoiler toutes les formes de propagande malveillantes et mensongères, ainsi que la politique de falsification des faits adoptée par certaines parties hostiles à l'Algérie et relayée par divers porte-voix mal intentionnés".

Et d'ajouter qu'il veille, avec le conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, à "atteindre cet objectif dans les plus brefs délais, en organisant une série de rencontres avec les professionnels des médias algériens, toutes catégories confondues, afin de discuter des valeurs professionnelles et de leur rôle dans la défense de la patrie, dans le cadre du projet national prôné par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

"Nous oeuvrons sans relâche à apporter une valeur ajoutée à l'action menée par les institutions de l'Etat en s'appuyant sur les orientations et instructions du président de la République, exprimées à maintes occasions", a-t-il soutenu, appelant la famille de la presse à "s'unir et à former un front médiatique doté des compétences professionnelles nécessaires" pour l'accomplissement de sa mission.

Et de conclure en affirmant que le ministère est "déterminé à concrétiser cet objectif et à mettre en oeuvre le programme de formation périodique et continue, afin d'améliorer la performance médiatique et de renforcer le professionnalisme et l'expertise dans le secteur".

A son tour, M. Sidi Said a adressé ses voeux à la famille médiatique à l'occasion de l'Aïd el Fitr, soulignant que la visite des institutions médiatiques en de telles occasions est "une tradition louable qui s'inscrit dans le cadre des us instaurés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Sidi Said a saisi cette occasion pour présenter ses voeux au "peuple algérien et à toute la corporation médiatique nationale, y compris les journalistes exerçant à l'étranger, dignes représentants de l'Algérie".

Concernant les programmes diffusés durant le Ramadhan, M. Sidi Said a salué "la Télévision algérienne pour ses programmes variés et ses feuilletons", ce qui lui a permis "de reconquérir les téléspectateurs", formulant l'espoir que davantage de productions soient présentées tout au long de l'année, à même de refléter l'authenticité de la société algérienne et contribuer ainsi à donner une image honorable de l'Algérie.

Il a également salué le travail fourni par la Radio nationale pendant le mois de Ramadhan, mettant en avant l'importance du "rôle pionnier" des institutions médiatiques publiques dans le système médiatique national.