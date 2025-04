Madagascar: Concours - Lancement de l'INSCAE Innovation Idea 2025, ce jour

L'INSCAE Junior Entreprise, en partenariat avec l'INSCAE, organise la sixième édition du concours INSCAE Innovation Idea (3i). Ce concours est destiné aux jeunes entrepreneurs malgaches, étudiants ou non, qui souhaitent structurer et concrétiser leurs idées. L'événement mobilise des experts, entrepreneurs, investisseurs et partenaires engagés dans l'innovation et l'impact social. L'inscription a été clôturée le 31 mars si le lancement officiel a lieu ce jour. Ce concours se déroule du 5 avril au 14 juin et le pitch final est prévu le samedi 21 juin.

Objectifs

L'INSCAE Innovation Idea (3i) est un programme entrepreneurial intensif de trois mois, offrant aux participants des formations et du mentorat pour transformer leurs idées en projets viables, un accompagnement terrain pour tester leur prototype (MVP) et une finale avec un jury d'experts et d'investisseurs, où les meilleurs projets seront récompensés.

Le thème de cette année porte sur « Tech for Impact », mettant en avant les solutions technologiques au service de la société et de l'environnement. INSCAE Innovation Idea vise à accompagner les jeunes talents dans la structuration et la concrétisation de leurs projets, encourager l'utilisation des nouvelles technologies pour résoudre des défis sociaux et environnementaux, créer un écosystème dynamique où les générations d'entrepreneurs se soutiennent mutuellement.