Afrique: Concours ABH 2025 - Ouverture des candidatures, une subvention de 1,5 million USD à gagner

Après un sommet et une finale mémorables à Kigali, Africa's Business Heroes (ABH) a lancé son appel à candidatures à la septième édition du concours, qui vise à soutenir et promouvoir les entrepreneurs africains.

Un tremplin exceptionnel pour les entrepreneurs africains. C'est ce que représente le concours ABH, une initiative de la fondation Jack Ma, qui met un accent particulier sur l'Afrique francophone et centrale, souvent sous-représentées dans les concours d'entrepreneuriat. A noter que l'édition 2024 a été marquée par une diversité record, avec 39% de femmes parmi les candidats et une majorité féminine dans le Top 10. Un finaliste de la République démocratique du Congo a également fait son entrée, une première pour l'Afrique centrale, tandis qu'Henri Ousmane Gueye, entrepreneur sénégalais, a inscrit son nom dans l'histoire en devenant le premier francophone à remporter le Grand Prix. Avec cette septième édition, ABH poursuit son engagement à identifier et à soutenir les entrepreneurs qui ont un impact significatif sur leurs communautés. Ce concours leur offre bien plus qu'un simple financement : il leur ouvre les portes d'un réseau de leaders économiques, d'investisseurs et de mentors de haut niveau, tout en leur garantissant une visibilité médiatique exceptionnelle.

Opportunités uniques

Les 10 meilleurs candidats se partageront une subvention de 1,5 million de dollars, le grand lauréat recevant 300 000 dollars. Outre ces dotations financières, les finalistes bénéficieront d'une formation immersive à l'international et d'un accompagnement stratégique précieux. Tout au long du processus, ils recevront des conseils d'experts pour affiner leur vision et renforcer la croissance de leur entreprise. Selon Zahra Baitie-Boateng, DG d'ABH pour l'Afrique, la clé du succès réside dans la persévérance. Henri Ousmane Gueye a dû postuler trois fois avant de décrocher la première place, et Alexander Odhiambo du Kenya, deuxième lauréat, a tenté sa chance à deux reprises. Leur parcours illustre l'esprit de résilience et de détermination que célèbre ABH.

Modalités

Selon les organisateurs, le concours est ouvert aux entrepreneurs africains ayant fondé ou cofondé une entreprise enregistrée et opérant principalement en Afrique, avec un minimum de trois ans d'activité. Les candidats doivent démontrer un modèle économique solide et un potentiel de croissance avéré. Le processus de sélection débute par une évaluation rigoureuse des candidatures, suivie d'entretiens avec des chefs d'entreprise expérimentés. Les 20 meilleurs accèdent ensuite à la demi-finale, puis 10 finalistes sont sélectionnés pour la Grande Finale, où ils présenteront leur projet devant un jury d'exception. Les entrepreneurs intéressés sont invités à soumettre leur candidature via la plateforme ABH en présentant leur vision, leur modèle d'affaires et leurs ambitions pour l'avenir. Plus qu'un simple concours, ABH est une opportunité unique de propulser son entreprise vers de nouveaux horizons grâce à un réseau inégalé et un accompagnement de premier plan.