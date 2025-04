Madagascar: Assainissement à Analakely - Compromis entre la CUA et les marchands de rue

Un compromis a été trouvé lors de la rencontre entre les représentants de la Commune urbaine d'Antananarivo et les marchands de rue. Ces derniers seront de nouveau autorisés à occuper les chaussées mais avec quelques conditions .

Un pas en avant, deux pas en arrière? Les négociations entre les marchands de rue et les responsables auprès de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) ont finalement porté ses fruits. Hier, les deux parties ont eu deux entrevues dans la matinée et en début d'après-midi et ils sont parvenus à trouver un compromis. Il a été décidé que les marchands seront de nouveau autorisés à poursuivre leurs activités dans les rues mais doivent respecter certaines conditions. La chaussée de 12 mètres sera divisée en deux parties , ils occupent trois mètres sur la côté droite, idem sur la côté gauche. Le reste sera destiné aux véhicules et aux piétons. La hauteur des étals ne devrait pas dépasser 70 cm. Ils ne seront pas par contre autorisé à occuper les trottoirs. A partir de ce jour, la CUA veillera à ce que ces mesures soient respectées.

Joie. Les marchands n'ont pas caché leur joie après l'annonce de cette nouvelle par leurs délégués. Ils ont de nouveau descendus dans la rue mais cette fois-ci pour danser et savourer leur victoire . Concernant leur nouvel emplacement, ils campent sur leur position et refusent d'occuper les 500 places qui ont été déjà aménagées pour les accueillir entre les pavillons et l'esplanade Analakely en prétextant l'étroitesse de leur place et la concurrence déloyale avec les commerçants des pavillons. A rappeler que les marchands ont manifesté devant la mairie hier. Il a fallu deux négociations, l'une dans la matinée et l'autre dans l'après-midi pour qu'un compromis soit enfin trouvé entre les deux parties. Après cette victoire" des marchands d'Analakely, ceux qui ont occupé les arcades espèrent eux aussi retourner à leur emplacement habituel.