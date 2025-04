Madagascar: Marché public - Renforcement des capacités pour le personnel de la CNM

La ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, a lancé hier, à Anosy la Semaine de la commission nationale des marchés (CNM).

Dédié au renforcement des capacités du personnel de la CNM au niveau national, l'événement sera notamment marqué par des séances de formation destinées aux agents de la CNM.

Rôle déterminant

Une belle perspective pour la CNM, d'autant plus que les séances seront principalement axées sur l'amélioration des compétences des contrôleurs en finances publiques, en marchés publics et en partenariats public-privé. Une formation spécifique sera également dispensée aux nouveaux membres des commissions, recrutés à la suite de l'appel à candidatures du 24 mai 2024. Par ailleurs, des sessions de recyclage et de renforcement des compétences des contrôleurs seront organisées afin d'uniformiser les pratiques. Dans son discours, la ministre des Finances a souligné le rôle déterminant de la CNM dans la réalisation des projets de développement à Madagascar. Elle a également insisté sur la nécessité d'une meilleure coordination et d'une rigueur accrue dans l'exercice des fonctions de chacun.

Levier majeur

L'accent a également été mis sur l'optimisation des procédures et le renforcement de la transparence, notamment par la publication imminente du « rapport de contrôle », outil essentiel dans la lutte contre la corruption. En somme, cette rencontre qui se tient jusqu'à demain est considérée comme un levier majeur pour améliorer la gestion des marchés publics. Parallèlement, la CNM poursuit ses efforts de dématérialisation et de mise en oeuvre du Plan de réforme du système (PRS), tout en intensifiant le déploiement régional afin d'assurer une meilleure accessibilité et efficacité des services. Cette initiative vise ainsi à promouvoir une gestion transparente et responsable des fonds publics, contribuant de manière significative au développement global du pays.