Madagascar: Judo/Sommet national - Le kata à l'honneur le 14 avril prochain !

La Fédération Malagasy de Judo met les projecteurs sur le kata. Le 14 avril 2025, le Petit Palais des Sports et de la Culture à Mahamasina accueillera le championnat national de kata. Bien plus qu'un simple enchaînement de techniques, le kata est le coeur même du judo, sa colonne vertébrale technique.

Cet événement est une occasion unique pour les pratiquants de tous niveaux de se mesurer, d'apprendre et de célébrer ensemble la beauté du kata. Le kata permet aux judokas de perfectionner leur maîtrise des mouvements, leur équilibre, leur concentration et leur compréhension des principes fondamentaux de la discipline. C'est une véritable chorégraphie martiale, où chaque geste compte et raconte une histoire. Deux catégories distinctes seront au programme à savoir le mudansha (ceintures de couleur, à partir de 14 ans) et le yudansh (marron et noires, à partir de 16 ans).

Les participants auront la possibilité de présenter le Nage-no-Kata, le Katame-no-Kata ou les deux, dans le respect des règlements officiels de la FIJ (Fédération Internationale de Judo). Le tout se déroule dans le plus grand respect des règles établies par la Fédération Internationale de Judo (FIJ), gage de qualité et d'équité. La réunion se tiendra le 13 avril à 17h, pour la traditionnelle réunion technique et le tirage au sort.