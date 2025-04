Afrique de l'Est: Gestion des déchets - Experts et décideurs de l'Afrique de l'Est à Madagascar

Madagascar accueille actuellement un atelier régional relatif à la gestion des déchets et dans l'économie bleue.

Opportunités. C'est ainsi que l'on qualifie actuellement la gestion des déchets dans plusieurs pays africains dont Madagascar. Des opportunités pouvant se manifester sur la promotion d'entreprises oeuvrant dans le domaine du recyclage qui redonnent une seconde vie en bien gérant les déchets. « Ces entreprises créent de la valeur ajoutée, paient des impôts et créent de l'emploi », a fait savoir Max Andoniaina Fontaine, Ministre de l'Environnement et du Développement Durable en marge de l'atelier de l'Afrique de l'Est sur la gestion des déchets et l'économie circulaire, organisé actuellement à Madagascar. L'événement est organisé « pour renforcer la coopération entre les pays en matière de gestion durable des déchets. » Cet événement vise à « favoriser l'échange d'expériences, d'études de cas et de meilleures pratiques entre les acteurs régionaux », a-t-on lancé durant la cérémonie de lancement de cet atelier de trois jours.

Premier

Il est ainsi question d'encourager un dialogue constructif et orienté vers l'action, en proposant des recommandations concrètes pour améliorer les politiques publiques et la gestion des ressources. « Grâce à cette collaboration, les stratégies mises en place seront plus cohérentes et efficaces, contribuant ainsi à accélérer la transition vers une économie circulaire. » Cette initiative marque une étape clé pour renforcer les efforts régionaux en matière de durabilité et de préservation des ressources, en garantissant un avenir plus propre et résilient pour les communautés. Il conviendrait de noter que l'atelier, qui se déroule actuellement en terre malgache, est le premier au niveau sous-régional du système des Nations Unies pour la gestion des déchets.