Madagascar: Art culinaire - « Latabatra », le rendez-vous gastronomique

Après une première édition réussie, « Latabatra » revient cette année au Dyve Garden Anosivavaka. Un week-end gastronomique, deux jours de gourmandises et un moment de découverte culinaire.

35 stands de restaurations et de gourmandises sur le même site, de quoi ravir les papilles des passionnés de nourriture, des amateurs de bonne cuisine et des professionnels du métier. Les 5 et 6 avril, le Dyve Garden Anosivavaka accueillera le large public et se transformera en un carrefour de la gastronomie et de la culture locale. Allant des plats traditionnels malgaches aux spécialités internationales, toute une panoplie de mets du terroir ou raffinés, selon les goûts sera proposée.

D'après le Studio 58, organisateur de l'événement, « une attention particulière sera portée aux régimes alimentaires variés, avec des options végétariennes et sans gluten. Les amateurs de gastronomie auront ainsi l'occasion de goûter à des saveurs authentiques tout en découvrant des créations culinaires innovantes » avant d'enchaîner que « l'événement ne se limite pas à la découverte culinaire. En effet, des ateliers interactifs rythmeront le week-end. Allant du défilé culinaire aux « questions pour un gourmand », les animations ne seront pas en reste. Joignant l'utile à l'agréable, une scène ouverte fera office d'espace de découverte pour les talents émergents malgaches. Pour les passionnés d'art, de musique et de danse, cette plateforme sera mise à disposition pour stimuler la créativité et l'échange. Dans la même foulée, des concerts live et des spectacles de stand-up donneront vie à cet espace dynamique, permettant aux visiteurs de profiter d'un spectacle en continu tout au long des deux journées ».

Si l'on se réfère à la première édition, « Latabatra » est en passe de devenir un rendez-vous incontournable pour les passionnés de gastronomie, amateurs de musique ainsi que pour ceux qui sont simplement en quête d'un moment convivial en famille ou entre amis. La présence des grands noms de la gastronomie malgache, des principaux acteurs dans le domaine de l'art culinaire et l'affluence de la foule ont donné l'envergure escomptée à ce rendez-vous. Ciblant le large public, les plus jeunes ont également eu leur part de bonheur au Kids Zone by Okalou, qui revient cette année encore. Des ateliers ludiques et éducatifs, ainsi qu'une aire de jeux où ils pourront s'amuser en toute tranquillité sous la supervision de professionnels, sont ainsi proposés. En somme, « Latabatra » se veut être une promesse d'effervescence où se mêlent culture, saveurs et divertissement.