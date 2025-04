Madagascar: Arts martiaux - FM.FM - Une nouvelle association voit le jour au pays

L'association « Fikambanana mifototra amin'ny fiarovan-tena eto Madagasikara » (FM.FM) a officiellement été lancée, marquant une étape importante pour les amateurs et pratiquants d'arts martiaux à Madagascar.

L'annonce a été faite par Jean Arsène Rakotoniaina, président fondateur de l'organisation, lors d'une conférence de presse organisée à l'espace Area. Avec une ambition claire, FM.FM entend rassembler près de 50 000 membres à travers le pays, regroupant des adeptes de diverses disciplines telles que le Kung-sul, le Kung-Fu, le Karaté ou encore la Lutte. Selon Jean Arsène Rakotoniaina, l'objectif principal de l'association est d'unir les pratiquants et combattants de ces arts martiaux, tout en mettant l'accent sur l'éducation et l'épanouissement des jeunes membres. « Nous voulons créer une communauté où les valeurs des arts martiaux - discipline, respect et persévérance - servent à former la jeunesse malgache », a-t-il déclaré devant les journalistes.

Lors de cette cérémonie de lancement, des pratiquants ont effectué une démonstration pour animer la journée, offrant un aperçu de la diversité et de la richesse des disciplines représentées au sein de FM.FM. Ces performances ont captivé l'assistance et illustré l'énergie que l'association souhaite insuffler à ses membres. Bruno Rakotondrafara, membre fondateur et premier responsable de la région de Vakinankaratra, a également pris la parole pour souligner les valeurs portées par cette initiative. « Nous unissons nos forces pour promouvoir la solidarité et la paix à travers le sport. Cette association est une réponse à notre désir de contribuer positivement à la société », a-t-il expliqué.