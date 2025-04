Madagascar: Assainissement de Tana - Les ministères mettent la main à la pâte

Le cadre des préparatifs des prochains événements majeurs sur le plan diplomatique, notamment la tenue prochaine du Sommet de la Commission de l'Océan Indien (COI), précédé de la mission officielle du président français Emmanuel Macron à Madagascar, des travaux d'amélioration de diverses infrastructures et des opérations d'assainissement de certains quartiers de la ville d'Antananarivo sont en cours actuellement.

C'est dans ce cadre que sont réalisés sur le terrain des travaux de nettoyage intensifs, mobilisant diverses structures gouvernementales. C'est ainsi que plusieurs ministères ont déjà procédé au nettoyage des rues et des espaces verts dans la capitale : les hauts responsables et le personnel du ministère de l'Economie et des Finances ont effectué des travaux de nettoyage à Ambatomena et à Antsahavola ; ceux du ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle en ont fait de même à Ankorondrano, tandis que ceux du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, à Mahamasina et Anosy. La commune urbaine d'Antananarivo, pour sa part, procède au nettoyage intensif de l'Avenue de l'Indépendance et les rues adjacentes, ainsi que de nombreuses autres localités stratégiques de la ville d'Antananarivo.