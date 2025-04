Afrique: Lutte contre la pollution plastique - Le navire Plastic Odyssey en escale à Madagascar du 28 avril au 8 mai

Selon une étude datant de 2014, réalisée par le bureau d'études Naldeo, 10% des déchets produits à Madagascar sont des déchets plastiques. Depuis, la situation ne cesse de s'aggraver.

La pollution plastique est un phénomène préoccupant à Madagascar, ayant des répercussions directes sur le quotidien de la population. Les écosystèmes s'en retrouvent en danger et les chaînes alimentaires, perturbées. En d'autres termes, la pollution plastique représente une menace sérieuse sur l'avenir environnemental et économique du pays. Dans le cadre du projet régional Expédition plastique de l'Océan Indien (ExPLOI), initié par la Commission de l'Océan Indien (COI), Madagascar, aux côtés des autres Etats membres de la COI, également confrontées à cette problématique de la pollution plastique, prendra part à une mission régionale de grande ampleur qui se tiendra prochainement dans la zone COI en collaboration avec le navire Plastic Odyssey.

Celui-ci est un véritable laboratoire flottant, dédié à la lutte contre la pollution plastique. Il s'agit ainsi d'une mission océanographique et citoyenne inédite qui inclura une tournée du navire dans plusieurs ports des Etats membres de la COI : Le Port (La Réunion), Port-Louis (Maurice), Victoria (Seychelles), Grande Comore et Anjouan (Comores). Pour Madagascar, l'escale prévue du 28 avril au 8 mai 2025 à Toamasina représente une opportunité pour les chercheurs, décideurs et entrepreneurs engagés dans l'économie circulaire, auxquels sera ouverte une plateforme de réflexion sur les défis de la pollution plastique et les solutions innovantes et concrètes pour protéger les écosystèmes marins de la région.

Mission à deux volets

Deux volets sont mis en avant. D'une part, le volet communication, sensibilisation et formation (expositions et projections de films, sessions éducatives et de sensibilisation pour les scolaires dont des visites du navire et des ateliers ludiques, échanges et formations pour le secteur privé et la société civile, conférences et réunions d'échanges avec les acteurs du secteur public et les décideurs) et d'autre part, un volet scientifique avec la réalisation d'une campagne océanographique coordonnée par l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), mobilisant une vingtaine de scientifiques issus des Etats membres de la COI. Cette mission, qui débutera à Toamasina en mai 2025, se concentrera sur l'étude des plastiques marins côtiers, l'analyse des sources de pollution plastique et l'évaluation des pathogènes associés pouvant présenter des risques pour la santé humaine et les écosystèmes.

Pour rappel, un atelier tenu le 27 mars 2025 à Antananarivo a été consacré à la présentation du projet ExPLOI de la COI, financé par l'Agence française de développement (AFD) et le Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM). Ce projet vise à apporter une réponse régionale au défi multidimensionnel de la pollution plastique en mobilisant la recherche scientifique, l'innovation entrepreneuriale de l'économie circulaire, les autorités locales et la société civile.