Tunisie: Ligue des champions - L'EST perd ses repères !

Peu entreprenants et gèrant mal leur match, les "Sang et Or" ont perdu la manche aller à Pretoria. Ils gardent tout de même leurs chances intactes. Pour ce faire, il faudra rattraper d'abord leur retard.

Les "Sang et Or" ont perdu la manche aller des quarts de finale de la Ligue des champions cet après-midi à Pretoria devant les Sud-africains de Mamelodi Sundowns. Une défaite concédée sur le score de 0-1.

Et à vrai dire, cette défaite s'inscrit dans la logique des choses étant donné que les camarades de Mohamed Amine Ben Hmida étaient peu entreprenants. Il a fallu, d'ailleurs, attendre la 39' pour pouvoir assister à la première tentative des "Sang et Or". Sauf que Yan Sasse n'a pas su exploiter son ballon, trop le conservant avant de tirer hors du cadre.

En deuxième mi-temps, les Sud-africains, plus que déterminés à jamais à en découdre, ont réussi à ouvrir la marque : Lucas Ribeiro centre de la droite, Jayden Adams reprend de la tête pour Peter Shalulile qui n'avait qu'à mettre la balle dans les filets (54').

Maher Kanzari a beau opérer des changements en faisant entrer Chiheb Jebali, Houssem Tka, Rodrigo Rodrigues et Achraf Jabri. En vain. Le coach "sang et or" n'a pas pu éviter la défaite.

Mais même si la manche aller est perdue à Pretoria, les "Sang et Or" gardent tout de même des chances intactes. A Radès, le mardi 8 avril, il faudra rattraper leur retard, éviter d'encaisser de but et en marquer au moins un deuxième.