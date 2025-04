Tunisie: Nord-ouest - Précipitations modérées et rafales de vent jusqu'à 91 km/h

Au cours des dernières 24 heures (de 7h du lundi 31 mars à 7h du mardi 1eᣴ avril), des précipitations éparses ont été enregistrées dans plusieurs régions du nord-ouest, avec un cumul maximal de 9 mm à Aïn Draham, selon un bulletin de suivi publié par l'Institut national de la météorologie (INM).

L'INM précise que les cumuls de pluie n'ont pas dépassé 1 mm dans plusieurs localités, notamment Barrage Bou Hertma, Balta Bou Aouane, Bou Salem, Fernana, Béja (station et sud), Gaâfour, Siliana et Sidi Bourouis. Dans d'autres zones, les précipitations ont atteint 2 mm, notamment à Barrage Barbara, Keblatt, Medjez el-Bab, Aïn Bousaadia et la station de Oued Zarga. À Beni Mtir et Tabarka, les quantités relevées ont atteint 4 mm.

Par ailleurs, l'institut a signalé des rafales de vent particulièrement fortes, atteignant 91 km/h à Kasserine, 80 km/h à Bizerte et Tunis-Carthage, 72 km/h à Enfidha et 70 km/h à Nabeul. Des vitesses de 67 km/h ont été enregistrées à Monastir et Zaghouan, 57 km/h au Kef et 56 km/h à Béja, Siliana, Gafsa et Tataouine. À Sidi Bouzid et Gabès, les vents ont soufflé à 56 km/h.

L'INM continue de suivre l'évolution des conditions météorologiques et appelle à la vigilance, en particulier face aux vents forts pouvant perturber le trafic maritime et les activités en plein air.