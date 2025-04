Algérie: Mouloudji partage la joie de l'Aïd avec les enfants malades du cancer et les personnes âgées

Oran — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme Soraya Mouloudji a partagé, mardi à Oran, la joie de l'Aïd avec les enfants malades du cancer, les enfants assistés et les personnes âgées, a-t-on constaté.

A cette occasion, Mme Mouloudji a supervisé une cérémonie au cours de laquelle elle a partagé la joie de l'Aïd El-Fitr avec les résidents de l'établissement de l'enfance assistée et les pensionnaires de la Maison des personnes âgées de la ville d'Oran, ainsi qu'une visite aux enfants et leurs mères au service d'oncologie pédiatrique de l'Etablissement spécialisé dans le traitement des cancers «Emir Abdelkader», sis dans la localité d'El- Hassi, au chef-lieu de la wilaya d'Oran.

La célébration, organisée à l'occasion du deuxième jour de l'Aïd El-Fitr, a été marquée, par ailleurs, par des activités et des spectacles humoristiques et culturels pour les enfants, comprenant des morceaux de musique andalouse interprétés par l'artiste Rym Hakiki, indique-t-on.

La ministre a également supervisé une cérémonie lors de laquelle des cadeaux ont été remis aux enfants ainsi qu'aux personnes âgées.

Dans une déclaration à la presse, Mme Mouloudji a indiqué: «nous sommes au deuxième jour de l'Aïd El-Fitr et il est important pour nous de rendre hommage à ses petits êtres innocents, nos chers parents, et il était nécessaire de rendre visite à nos enfants malades pour nous assurer de leur bien-être et leur montrer que nous sommes à leurs côtés, et que nous pensons à eux et à leur confort».

Elle a également salué « les efforts déployés par les équipes médicales et pédagogiques travaillant dans les établissements de santé et ceux relevant du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, qui accomplissent leurs missions avec dévouement, sincérité et sens des responsabilités».