Madagascar: Transport par câble - Tests de quatre-vingt-dix cabines entre Ivandry et Ambatobe

Des cabines de service font un va-et-vient entre les gares du transport par câble à Ambatobe et à Ivandry, depuis hier. Elles sont particulièrement nombreuses, ce qui a attisé la curiosité des habitants autour de ces quartiers et des personnes qui y passaient. «Quatre-vingt-neuf cabines roulent sur les câbles de l'appareil numéro trois, en ce moment», note une source auprès du secrétariat d'État en charge des Nouvelles Villes et de l'Habitat, hier. Ces cabines proviennent du garage à Ivandry, le plus grand garage de la ligne Orange, Anosy-Ambatobe, qui peut abriter jusqu'à cent soixante-et-onze cabines.

Le roulement de ces cabines marque le début de la phase d'essais des cabines de service. «Cette phase comporte plusieurs étapes. Dans cette première étape, ces cabines roulent à vide. Puis, elles transporteront des objets de certains poids.

À la fin de cette phase d'essai, elles transporteront des personnes», indique cette même source. Il s'agit de la dernière phase avant le lancement de la ligne. Normalement, compte tenu de ce qui a été annoncé l'an dernier, lors de la phase de tests de cabines du tronçon Anosy-Soarano, cela fait plus de dix mois que cette étape est terminée pour ce premier appareil. Un an plus tard, les usagers attendent toujours son lancement officiel.