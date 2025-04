Madagascar: Futsal/Take-off - ISECOM et ISFPS sacrés

De plus en plus en vogue, la première édition du tournoi de futsal interuniversitaire « Take-off » a pris fin lundi au gymnase de Mahamasina. L'événement s'inscrit dans le cadre de la célébration du premier anniversaire de Madagascar Futsal Association (MFA), initiatrice du tournoi.

L'Institut supérieur de la communication (ISECOM) remporte le trophée chez les garçons en battant en finale l'université ACEEM. Chez les filles, l'université privée ISFPS Leader à Tanjombato s'est imposée en duel final contre Leader 67Ha. Les équipes championnes ont reçu la prize money de

600 000 ariary, outre la coupe et les médailles d'or. Les équipes dauphines ont quant à elles gagné 500 000 ariary, un trophée et les médailles d'argent. Bido de l'ACEEM a été élu meilleur buteur du tournoi, Nomena de l'ISECOM sacré meilleur gardien de but et Gabriel de l'ISECOM remporte le trophée du meilleur joueur.

Les coupes individuelles ont été raflées par l'ISFPS du côté des filles. Le trophée de la meilleure gardienne de but a été attribué à Fy, celui de la meilleure buteuse revient à Fitia et Fenitra a été élue pour sa part, meilleure joueuse du tournoi. Le tournoi, qui s'est étalé du 24 au 31 mars, a vu la participation de plus d'une quarantaine d'universités et d'instituts supérieurs.