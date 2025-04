Madagascar: UTOP - XVIe édition Deux joëlettes s'attaquent à Mantasoa-Ambatobe

À utiliser, pour la première fois, durant les courses Ultra Trail des Ô Plateaux (Utop), du 9 au 11 mai, deux joëlettes transportant un homme et une femme en situation de handicap, seront à l'oeuvre à la XVIe édition de la course Utop pour la distance de 60 km reliant Mantasoa - Ambatobe. Et cela, grâce au soutien de trente-deux bénévoles

La présentation de la première joëlette, grâce au soutien financier du Service de coopération et de l'action culturelle (SCAC) de l'ambassade de France à Madagascar, suivie d'une petite conférence de presse, s'est faite hier, au Lycée Français d'Ambatobe, en présence de Rivo Randriamanalina, président de l'Utop, Ali Hosni, proviseur du Lycée Français d'Ambatobe, et d'Estelle Saint-Cloud, chargée de mission de la coopération non-gouvernementale au SCAC.

Rivo Randriamanalina, président de l'Utop, a expliqué que, « dans l'esprit de l'inclusivité, le projet d'utiliser, pour la première fois, des joëlettes à la course Utop est devenu une réalité. La première est une donation de l'association «Run Handi Move» de La Réunion et l'Utop a pu se doter d'une deuxième grâce au soutien du SCAC. Tout le monde peut accomplir son sport suivant notre mot d'ordre : À chacun son Everest ».

Ali Hosni, le proviseur du Lycée Français d'Ambatobe, a montré sa ferveur en travaillant avec l'Utop : « C'est une fierté de vous recevoir dans notre enceinte ce jour (hier). Notre partenariat est plus qu'une évidence et je souhaite une pleine réussite à tous les participants. »

Défi sportif

Estelle Saint-Cloud, quant à elle, a mis en avant « qu'il est important pour l'ambassade de France à Madagascar, de soutenir les initiatives qui font la promotion de l'inclusion et de certaines valeurs comme l'égalité, le dépassement de soi touchant des personnes en situation de handicap, que ce soit corporel ou visuel ».

Une démonstration grandeur nature de la course en joëlette a été faite hier, dans l'enceinte du Lycée Français à Ambatobe, durant laquelle Fidinarivo Augustin Randrianarisoa ou Salim, ancien boxeur devenu paraplégique après un accident, participera à sa première course Utop avec seize coéquipiers. Il donne son impression : « J'ai un peu peur, mais je fais confiance à mes coéquipiers. Jusqu'au départ de la course, nous allons nous habituer avec le matériel et j'espère que nous allons franchir la ligne d'arrivée. »

Mais être porteur de joëlettes ne s'improvise pas. Ces fauteuils tout terrain pèsent, en effet, 25 kilos et la préparation physique est importante car c'est un défi sportif aussi bien pour les porteurs que pour les portés.