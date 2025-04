Madagascar: Les effets du changement climatique ressentis

Madagascar subit de plein fouet les conséquences du changement climatique. Hausse des températures, intensification des précipitations et augmentation des cyclones tropicaux sont de plus en plus récurrentes dans la région. Face à cette réalité, les autorités renforcent les systèmes d'alerte précoce pour mieux protéger la population.

Lors de la célébration de la Journée météorologique mondiale à Ampasapito hier, le ministre des Transports et de la Météorologie, Valery Ramonjavelo, a souligné l'urgence d'améliorer ces dispositifs : «Combler ensemble les lacunes en matière d'alertes précoces. Cela met en évidence l'urgence de renforcer et d'étendre les systèmes d'alerte pour protéger les populations contre les catastrophes naturelles.»

Un accès fiable et rapide à ces alertes est essentiel pour sauver des vies et protéger les moyens de subsistance. «Un accès fiable et à temps à ces alertes est désormais une nécessité dans un monde de plus en plus confronté à des conditions météorologiques extrêmes», a déclaré Dr Edward Christow, Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Pour répondre à ces défis, Madagascar a mis en place un centre opérationnel des prévisions hydrométéorologiques à Ampasapito. «Ce centre vise à améliorer l'accès aux données climatiques. Les nouveaux équipements permettront une analyse plus approfondie», a indiqué Luc Yannick Randriamarolaza, directeur général de la Météorologie.

Grâce à ces avancées, les prévisionnistes malgaches peuvent mieux anticiper les phénomènes météorologiques extrêmes et en limiter les impacts sur la population.