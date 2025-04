Madagascar: RN54/Axe Amborovy - Des tronçons en béton à contourner

Les travaux de réfection des routes sur l'axe RN 54 vers l'aéroport Amborovy sont répartis en trois portions. Le premier tronçon débute à partir de la borne kilométrique PK 0, devant le camp de la Gendarmerie nationale, jusqu'à l'immeuble de cinq étages à Tsaramandroso.

L'opération de bitumage a commencé depuis quelques jours. Cette partie de route est encore en bon état. Les travaux sur place se limiteront donc au traitement des nids de poule.

La deuxième partie de cet axe RN 54 débute à partir de la station Total à Tsaramandroso jusqu'au croisement de Mazava Huile.

« L'ensemble de la surface sur cette portion sera réhabilitée et recouverte de bitume. Toutefois, des portions en béton, autour du pont blanc jusqu'à Amboaboaka, seront contournées, car la garantie n'est pas encore réalisée et la réception technique n'a pas encore été effectuée », a précisé le directeur régional des travaux publics de Boeny, Petera Bien Aimé-Raherinirina.

Le reste des travaux concerne la route à partir du croisement de Mazava Huile jusqu'à l'aéroport international d'Amborovy, en passant par l'hôtel Sunny et Toyota Raseta.

Des travaux de construction de canalisations sont actuellement en cours depuis plusieurs semaines sur les deux côtés de la voie, devant cette société Raseta, afin de lutter contre les débordements d'eaux, particulièrement durant la saison des pluies, qui provoquent une inondation permanente de la chaussée.

« Des travaux sont actuellement en cours pour éviter que les crues ne détruisent la chaussée à Manapatanana. Des butées seront implantées le long des deux côtés de cette route très dégradée », a ajouté le directeur.

Le respect des normes lors des travaux de réhabilitation est obligatoire. « Afin d'obtenir une route durable et conforme, les différentes étapes doivent être respectées. La première phase consiste en la scarification. Un engin arrache ou scarifie l'ancienne chaussée pour obtenir une allée plane. Ensuite, on procède à l'imprégnation du sol avec un liquide de goudron fin afin de le renforcer et d'assurer une bonne adhérence pour la couche suivante ».

On verse ensuite du sable sur le goudron d'imprégnation pour améliorer l'adhérence, suivi du balayage pour enlever l'excédent de sable avant de verser le liquide de goudron d'accrochage. Cette partie des travaux permet de verser du goudron plus épais que le liquide d'imprégnation pour que l'asphalte adhère bien. L'enrobé est l'étape suivante pour répandre de l'asphalte sur l'accrochage de goudron. Enfin, la dernière opération, à savoir le compactage, consiste à effectuer des compressions sur les enrobés avec des engins spécifiques pour obtenir une route lisse et durable.

Ces étapes doivent être respectées afin d'avoir une route solide et sécuritaire pour tous les usagers, a expliqué en détail le directeur des travaux publics de Boeny.