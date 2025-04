Madagascar: Vatomandry - Le festival Dola Beach à l'affiche

Quatre jours, quatre nuits sur la plage de Vatomandry. La 13e édition du festival Dola Beach, qui se tiendra du 18 au 21 avril, promet une multitude d'activités, allant de la culture au sport.

Lors d'une conférence de presse tenue hier sur le campus Yas Andraharo, les organisateurs ont détaillé le programme de cette nouvelle édition.

« L'objectif est de mettre en avant les talents des jeunes à travers des activités sportives et culturelles, tout en les unissant et en exploitant leurs compétences. Si, au début, en 2009, nous n'avions qu'un concours de chant, nous avons aujourd'hui élargi notre champ d'action pour inclure des secteurs comme la culture, le sport, le tourisme, le transport et bien d'autres encore. Parmi les activités prévues, on trouve des événements comme le carnaval, le concours Miss et Mister, le beach soccer, la lutte traditionnelle, le Dola Plage, le rugby soccer, le concours de belote, ainsi que des spectacles avec des artistes de renom tels que Black Nadia, Wawa, Kaiamba et bien d'autres », explique l'organisateur, en collaboration avec Yas Madagascar.

Pour Black Nadia, ce sera sa première participation au festival. « En tant que première participation, je compte donner le maximum afin d'enflammer l'ambiance. Je vais laisser mes empreintes dès ma première performance », ajoute-t-elle, enthousiaste.