Algérie: La crise entre la France et le pays est-elle en train de se résoudre?

Emmanuel Macron a réuni mardi 1er avril plusieurs ministres en première ligne dans les relations avec l'Algérie au lendemain de l'appel avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune pour relancer le dialogue, dont Bruno Retailleau qui a dit avoir « bon espoir » d'aboutir à des avancées.

L'entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, lundi soir 31 mars, a marqué une étape positive après des mois de dissensions, notamment autour de la question des OQTF (Obligations de quitter le territoire français), dont le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau avait fait son cheval de bataille. Le président de la République a repris le dossier en main, il va envoyer à Alger le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot le 6 avril prochain et espère un retour à une relation plus apaisée.

« Ne pas tomber dans le brouhaha politique », c'était le souhait déclaré d'Abdelmadjid Tebboune et le chef de l'État a dû être rassuré dès le début de l'année. La diplomatie a repris le dessus. À force de petits pas discrets, Paris et Alger changent de ton et semblent tourner la page de la séquence des altercations publiques grâce à la réimplication directe des deux présidents, note Valérie Gas, cheffe du service politique de RFI.

Depuis le début de l'année, Emmanuel Macron a envoyé trois fois ses émissaires de la cellule diplomatique de l'Élysée à Alger. Leur mission : reprendre le dialogue pour sortir de la crise symbolisée par l'arrestation et la condamnation à cinq ans de prison de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, et le refus d'Alger de reprendre ses ressortissants expulsés de France.

C'est d'ailleurs la dernière visite, « il y a quelques jours », indique une source diplomatique, qui a débouché sur l'entretien téléphonique lundi soir entre les deux présidents qui ont donc parlé de « refondation » avec une volonté de « résultat » notamment sur les questions migratoires, pointe Guillaume Thibault du service Afrique de RFI. Première étape annoncée : la réunion qui doit se tenir rapidement entre les 18 consuls algériens basés en France et les préfets pour « rétablir au plus vite une coopération migratoire plus fluide », indique Paris.

Négociation en coulisse plutôt que rapport de force

Autre point visiblement crucial, la relance « immédiate » de la coopération sécuritaire, des échanges entre services, notamment sur les problématiques terroristes en Afrique de l'Ouest. Pour marquer cette volonté diplomatique, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot est annoncé à Alger ce dimanche, son homologue de la justice, Gérald Darmanin, devrait également se rendre rapidement en Algérie.

Plutôt que le rapport de force privilégié par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, Emmanuel Macron a choisi la négociation en coulisse. Un désaveu pour son ministre ? Une méthode différente à tout le moins qui sera jugée sur les résultats en matière de réadmissions, de coopération migratoire et sécuritaire. Autant de sujets prioritaires pour Bruno Retailleau, mais aussi concernant le sort de Boualem Sansal, sur lequel Emmanuel Macron attend un geste de son homologue. Une grâce pour manifester de la sincérité de la reprise du dialogue franco-algérien.

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a affirmé mardi 1er avril avoir « pour la première fois bon espoir » que l'écrivain franco-algérien, puisse « revenir » en France et que l'Algérie applique « strictement » l'accord migratoire bilatéral de 1994. « Cet accord dispose que l'Algérie doit accepter sur son sol les ressortissants algériens » que la France veut expulser, a-t-il affirmé en marge d'une réunion publique à Maisons-Alfort, en région parisienne.