Sénégal: Levée de fonds de 150 milliards de FCFA - L'engagement patriotique en marche !

Le vendredi 28 mars 2025, le Sénégal a officiellement lancé une opération de mobilisation de fonds d'un montant de 150 milliards de francs CFA, destinée au financement des investissements inscrits dans le budget national.

Par cette initiative, la Société Générale Sénégal (SGS) encourage l'État à ériger l'emprunt obligataire en un véritable levier de citoyenneté économique et de solidarité nationale.

Dans un contexte marqué par la raréfaction des ressources financières et la nécessité impérieuse de diversifier les sources de financement, cette émission obligataire constitue un axe stratégique majeur visant à renforcer l'autonomie budgétaire du pays. Tout en reconnaissant la complexité du cadre économique actuel, le Ministère des Finances et du Budget (MFB) assure que la situation demeure maîtrisée, grâce à une politique rigoureuse de gestion des finances publiques. Les conclusions des audits financiers et les recommandations de la Cour des comptes soulignent l'urgence d'une action concertée en vue de redresser durablement l'économie nationale et de l'orienter vers une trajectoire de croissance soutenue.

À cet égard, cette levée de fonds offre aux citoyens et aux acteurs économiques une occasion unique de participer activement au développement du Sénégal, en contribuant directement à la concrétisation de projets structurants. Cette mobilisation revêt une dimension stratégique d'autant plus significative qu'elle intervient à l'aube de l'exploitation des ressources gazières et pétrolières du pays. Plus qu'une simple opération financière, elle s'affirme comme un acte de foi en l'avenir du Sénégal, illustrant une ambition de souveraineté économique et un engagement patriotique sans faille.

Un placement sécurisé et avantageux

Interrogé sur le choix du marché local comme cadre privilégié de cette émission obligataire, M. Alioune Diouf, directeur de la dette publique, a mis en exergue la volonté des autorités de diversifier les sources de financement tout en consolidant le marché financier national. « La libération de ces titres en francs CFA permet d'atténuer les risques inhérents aux fluctuations des devises et d'assurer ainsi une plus grande stabilité financière », a-t-il affirmé.

Cette initiative offre aux investisseurs plusieurs avantages notables : Une rentabilité optimisée, avec des rendements compétitifs sur le long terme ; une exonération fiscale, garantissant aux souscripteurs sénégalais un rendement net particulièrement attractif ; une liquidité garantie, les titres étant librement négociables sur le marché secondaire et éligibles au refinancement auprès de la Banque centrale.

L'ambition affichée est de susciter une adhésion massive de la population et des acteurs économiques à cette dynamique de financement participatif. Banques, sociétés de gestion et d'intermédiation, compagnies d'assurance et investisseurs individuels sont ainsi conviés à s'associer à cette initiative qui, au-delà d'un placement financier avantageux, s'inscrit dans une démarche de solidarité et de résilience nationale.

Vers une autonomie financière renforcée

S'exprimant sur la crédibilité financière du Sénégal, M. Diouf a rappelé que le pays bénéficie d'une réputation solide auprès des investisseurs, comme en témoignent le succès de ses émissions précédentes sur le marché monétaire. Par ailleurs, la mise en oeuvre de réformes structurelles en matière budgétaire et institutionnelle contribuera à renforcer la gouvernance financière et à consolider la confiance des partenaires économiques.

Concernant les relations avec les bailleurs de fonds internationaux, le directeur de la dette publique a tenu à préciser que cette levée de fonds ne vise nullement à supplanter les financements extérieurs, mais plutôt à diversifier les sources de financement du pays. Le Sénégal demeure ainsi résolument ouvert aux opportunités qui s'alignent avec sa stratégie d'endettement et qui permettent une optimisation des coûts et des risques financiers.

Un appel à la mobilisation nationale

Cette initiative historique témoigne de la volonté inébranlable des autorités sénégalaises de bâtir une économie plus résiliente et inclusive, en conférant aux citoyens la possibilité de jouer un rôle central dans la dynamique de développement du pays. Dans cette perspective, M. Diouf a lancé un vibrant appel à la mobilisation de l'ensemble des Sénégalais : « Nous convions chaque citoyen, selon ses capacités contributives, à s'engager dans cette entreprise de solidarité nationale.

Il s'agit de réunir les ressources nécessaires pour concrétiser des projets structurants inscrits dans la loi de finances 2025, notamment dans les domaines des infrastructures, de la santé, de l'éducation et de l'amélioration du cadre de vie. » Cette levée de fonds constitue ainsi une étape décisive vers la consolidation de la souveraineté économique du Sénégal et l'instauration d'un avenir prospère pour les générations futures.