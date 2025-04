Burkina Faso: Fonds de soutien patriotique - Plus de 33 milliards F CFA de contribution au 23 mars 2025

A la date du 23 mars 2025, 33 031 991 476 F CFA ont été mobilisés par les Burkinabè comme contribution au Fonds de soutien patriotique (FSP). Un montant dévoilé par la directrice générale adjointe du Trésor et de la comptabilité publique, Kadiatou Oulla, lors de la première session ordinaire de l'année, du conseil d'orientation du FSP, tenue dans l'après-midi du lundi 1er avril 2025, à Ouagadougou.

Le montant total des encaissements, toutes sources confondues, pour le compte du Fonds de soutien patriotique (FSP) s'élève à 33 031 991 476 F CFA à la date du 23 mars 2025, soit, 22, 02% de l'objectif annuel de recouvrement fixé à 150 milliards de F CFA et une progression de 6,55% par rapport au montant des encaissements au 22 mars 2024 qui s'élevait à 31 002 679 918 F CFA. Ce sont les détails donnés par la directrice générale adjointe du Trésor et de la comptabilité publique, Kadiatou Oulla, lors de la première session ordinaire de l'année, du conseil d'orientation du FSP, tenue, le lundi 1er avril 2025, à Ouagadougou.

Ces montant sont issus des prélèvements des taxes à hauteur de 15 813 959 717 FCFA, des retenues obligatoires/salaires privés à 1 438 293 729 F CFA et des retenues obligatoires / salaires publics à 7 914 065 618 F CFA. Les sommes collectées auprès des téléphonies /TV, s'élèvent à 4 123 238 747 F CFA, celles des prélèvements sur des produits importés sont à 2 710 240 547 F CFA, et de 389 899 240 F CFA pour les cessions volontaires. La contribution de la LONAB équivaut à 116 945 347 F CFA et les contributions volontaires à 525 348 531 F CFA.

La DGA a précisé que 32 685 200 000 F CFA ont été alloués aux dépenses dont 25 119 000 000 F CFA pour la prise en charge des VDP nationaux et les 7 566 200 000 F CFA à l'acquisition d'équipements, de carburants, de réalisation d'investissements et prestations de services. Ces fonds ont permis également à l'élaboration du bilan global 2024 du FSP, au renforcement des capacités d'intervention des forces combattantes et au renforcement du cadre règlementaire du Fonds. A cela ce sont ajoutés la poursuite des initiatives de dématérialisation des processus de gestion du FSP et des actions de communication sur le FSP.

175 685 084 312 F CFA encaissés au 31 décembre 2024

Au cours de la session, le secrétaire général du ministère en charge de l'économie et des finances, Vieux Rachid Soulama, est revenu sur le bilan global de 2024 du FSP. Il a rappelé que 175 685 084 312 F CFA ont été mobilisés à la date du 31 décembre 2024. Ce montant correspond à un taux de mobilisation de 117,12% de la prévision révisée de 150 000 000 000 FCFA, soit une progression de 77,39% par rapport à la situation au 31/12/2023 où les encaissements s'élevaient à 99 039 035 500 F CFA. Il a également évoqué l'augmentation des recouvrements au titre de la consommation des biens et services de 12 422 391 983 F CFA entre 2023 et 2024, soit une variation de 17,86%. Cette excellente performance, selon lui, est due à l'incidence significative des mesures gouvernementales prises dans le cadre de l'optimisation des ressources du Fonds en 2024 et à l'accroissement des recettes au titre de la consommation des biens et services.

Vieux Rachid Soulama a précisé que les encaissements liés aux « prélèvements » constituent la première source d'approvisionnement du Fonds, avec un montant de 81 966 271 825 F CFA, soit 46,66% des ressources mobilisées. « Les ressources mobilisées au titre de cette rubrique sont constituées principalement des prélèvements faits sur la consommation des produits de la SODIBO/BRAKINA pour 69,56%, suivie de la contribution spéciale sur les bénéfices nets des entreprises pour 24,34% », a-t-il communiqué.

Il a poursuivi en faisant savoir qu'en 2024, au titre des « affectations de ressources spécifiques », seul le Fonds minier de développement (FMD) a alimenté le Fonds à hauteur de 24 251 317 614 F CFA, soit 13,80% des encaissements annuels. Les ressources mobilisées via les différents opérateurs pour un montant de 22 486 176 057 F CFA se répartissent entre Orange, Telmob, Canal Plus et Télécel, respectivement à hauteur de 56,89%, 22,29%, 12,59% et 8,23%.

Pour l'exécution des dépenses de l'année 2024, M. Soulama a indiqué que les ressources ont été affectées par le conseil d'orientation suivant six délibérations pour un montant total de 170 776 219 221 F CFA, dont 90 827 500 000 FCFA pour le fonctionnement et 79 948 719 221 F CFA pour les acquisitions et prestations de services.

274 724 119 812 F CFA mobilisés en trois ans

Pour sa part, le président du conseil d'orientation du FSP, le Premier ministre Jean Emmanuel Ouédraogo, a soutenu qu'à la date du 31 décembre 2024, c'est un montant cumulé de 274 724 119 812 F CFA qui a été encaissé. Pour lui, ces acquis sont non seulement le reflet de la consolidation des acquis engrangés en 2023, mais traduisent également l'efficacité des différentes mesures gouvernementales prises pour l'optimisation de la gestion du Fonds, tant en termes de mobilisation des ressources que d'exécution des dépenses.

« Les résultats appréciables atteints dans un contexte socioéconomique et politique sous régional et international difficile, sont à mettre à l'actif de l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion du Fonds, ainsi que de nos vaillantes populations qui ont pris toute la mesure des enjeux », s'est-il exprimé. En dépit des résultats satisfaisants, le chef du gouvernement a relevé qu'il est impérieux de maintenir le cap, au regard de la nécessité de mobiliser davantage de ressources, eu égard à l'importance des besoins en termes de renforcement des capacités techniques et opérationnelles pour anéantir l'hydre terroriste et jeter les bases de la construction d'une paix durable.