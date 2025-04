Cote d'Ivoire: District de la Comoé/Prix national d'excellence - Objectifs et mode d'attribution expliqués aux populations

Une mission d'information et de mobilisation sur le Prix National d'Excellence, conduite par la Primature, s'est rendue le 28 mars 2025, à Abengourou. Objectif : présenter les enjeux, le cadre institutionnel et les principales innovations de cette prestigieuse distinction décernée chaque année par le Président de la République à l'occasion de la fête de l'indépendance.

Présidée par Kouadio Kouassi Eugène, préfet de région, la séance de travail a réuni des représentants des différentes couches sociales du district de la Comoé, qui regroupe les régions du Moronou, du Sud-Comoé et de l'Indénié-Djuablin.

À cette occasion, Dr Kra Eugène, conseiller technique du Premier ministre et secrétaire permanent du Prix National d'Excellence, a expliqué que cette distinction couvre un total de 87 prix répartis sur l'ensemble des principaux secteurs d'activité. Ainsi, du meilleur diplomate au meilleur ouvrier, en passant par le meilleur fonctionnaire, journaliste, producteur agricole, élève et bien d'autres acteurs, toutes les catégories socioprofessionnelles sont concernées par ce prix d'envergure nationale, qui célèbre cette année sa 12e édition.

L'objectif principal de cette distinction est de promouvoir et valoriser des valeurs essentielles telles que le travail, l'effort et le mérite. Il s'agit de reconnaître et d'honorer les Ivoiriens, les institutions et les structures qui, par la qualité de leurs actions, contribuent au développement et au rayonnement de la Côte d'Ivoire.

Selon le secrétaire permanent du prix, l'organisation repose sur un cadre institutionnel structuré, avec un comité national présidé par le Premier ministre, appuyé par un comité technique composé de représentants des institutions de la République et de la société civile.

Concernant les conditions de candidature, Dr Kra Eugène a précisé que les personnes physiques (fonctionnaires, agents de l'État, autorités administratives et militaires, employés, agriculteurs, artisans, élus locaux, commerçants, etc.) ainsi que les personnes morales (entreprises privées, associations, mutuelles, ONG, etc.) résidant en Côte d'Ivoire ou à l'étranger sont éligibles.

Parmi les innovations introduites cette année figurent notamment l'instauration de l'inscription en ligne pour faciliter les candidatures et la mise en place de visites d'inspection pour évaluer les postulants.