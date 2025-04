Guinée: Grâce accordée à l'ancien président Dadis Camara - 'Cette décision devrait être annulée'(ONU)

La grâce présidentielle accordée à l'ancien putschiste Moussa Dadis Camara continue de susciter des réactions. La dernière en date est celle de l'organisation des nations unies (ONU) qui souhaite l'annulation de cette décision.

Pour l'ONU, cette grâce sape les procédures judiciaires nationales et contrevient aux principes internationaux des droits de l'homme, qui insistent sur le droit des victimes à des recours effectifs ainsi que sur l'obligation des États à protéger et garantir les droits humains et de lutter contre l'impunité.

Nous vous proposons la déclaration de l'ONU à ce sujet.

"Genève - La décision d'accorder une grâce présidentielle à l'ancien président guinéen Moussa Dadis Camara, condamné à 20 ans de prison en lien avec le massacre du stade en 2009, soulève de graves préoccupations quant au respect, par les autorités de transition, du droit à un procès équitable et de l'état de droit, et méconnaît le droit des victimes à des recours effectifs. Cette décision devrait être annulée.

M. Camara a été condamné l'année dernière pour crimes contre l'humanité en raison du massacre perpétré par les forces de sécurité guinéennes, qui avaient tué plus de 150 personnes lors d'un rassemblement de l'opposition dans un stade de la capitale, Conakry, en septembre 2009".