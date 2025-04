Sénégal: Guédiawaye - Le CJS démontre son rôle clé dans l'autonomisation et l'inclusion des jeunes

Le Consortium Jeunesse Sénégal (CJS) continue de marquer son engagement en faveur de la jeunesse sénégalaise par des actions concrètes, alliant travail de terrain et initiatives structurantes à partir de son siège à Guédiawaye. Entre le lancement de la plateforme EduPop.sn, la Grande consultation nationale sur l'éducation populaire, et la création du Fonds Yaakaar, le CJS démontre son rôle clé dans l'autonomisation et l'inclusion des jeunes.

Les membres du CJS multiplient les actions de proximité pour sensibiliser et mobiliser les jeunes du Sénégal. Des ateliers de formation, des séances de sensibilisation sur la citoyenneté, et des rencontres avec les acteurs locaux sont organisés régulièrement pour impliquer les jeunes dans les projets du Consortium. Ces activités de terrain visent à renforcer l'appropriation des outils comme EduPop.sn, qui centralise des ressources pédagogiques pour l'éducation populaire.

"Nous croyons en une approche participative. C'est pourquoi nous allons à la rencontre des jeunes, dans les quartiers, les universités et les zones rurales, pour écouter leurs besoins et les accompagner dans leurs projets," explique Sobel Aziz Ngom, Président du CJS.

Situé à Guédiawaye, le siège du CJS sert de centre névralgique pour la coordination des projets. Les jeunes des banlieues de la capitale sénégalaise Keur Massar, Malika, Bambilor affluent vers le centre. Un cadre propice pour apprendre mais aussi pour bénéficier des formations qu'offre les membres du CJS. Les jeunes rencontrés lors du lancement du projet Yakaar soutiennent « nous sommes heureux aujourd'hui.

Car Mr Aziz Sabel Ngom à travers le Cjs est entrain de réaliser des choses merveilleuses pour nous. Avec ce centre bien aménagé. Auparavant, il n'existait pas de cadre où on pouvait se rendre pour apprendre. Guédiawaye manquait des infrastructures pour accueillir les populations jeunes. Ici, il y a de l'animation même les tout petits fréquentent ce lieu. En plus des ateliers sont organisés dans ce centre. De l'horticulture en passant par la couture et les nouvelles technologies de la communication toutes ces filières sont très prisées par les jeunes.

Toutefois, c'est de ce lieu que sont gérés les programmes phares comme le Fonds Yaakaar, doté de 500 millions de FCFA, destiné à financer les initiatives entrepreneuriales et associatives des jeunes. Les équipes du CJS y travaillent sans relâche pour évaluer les dossiers de candidature, organiser des sessions de mentorat et assurer le suivi des projets financés.

"Le Fonds Yaakaar est une révolution pour nous. Grâce à lui, mon association a pu se développer et créer des emplois locaux," témoigne Maty Faye, membre d'une association bénéficiaire.

Le CJS ne se limite pas à des actions isolées. En partenariat avec le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture (MJSC), il intègre une approche globale, combinant éducation populaire, financement et inclusion. La Grande consultation nationale lancée récemment permet aux jeunes de s'exprimer sur les savoirs essentiels à maîtriser, renforçant ainsi leur implication dans les politiques publiques.

Avec des projets ambitieux et une présence active sur le terrain, le Consortium Jeunesse Sénégal s'affirme comme un acteur incontournable du développement de la jeunesse sénégalaise.