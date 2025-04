Sénégal: Le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives lance un appel à projets

Dakar — Le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives (FDCUIC) a lancé, le 28 mars, son premier appel à projets à l'intention d' associations et organisations porteuses de projets, a-t-on appris de source officielle.

Les candidats ont jusqu'au 25 avril prochain pour soumettre leur dossier, lit-on dans un communiqué de presse.

"Le dépôt se fait exclusivement en ligne via le site du fonds", précise le texte, ajoutant que "l'appel à projet, concerne les associations et les organisations engagées dans les cultures urbaines et les industries créatives porteuses de projets de structuration, de création, de production, de diffusion, de formation, d'événementiel et de mobilité".

Créé par décret n°2023-1400 du 25 juillet 2023, le Fonds des cultures urbaines et des industries créatives, a pour mission de soutenir le développement, la promotion et le financement des cultures urbaines et des industries créatives.

Doté d'un budget d'un milliard de francs CFA, le FDCUIC a remplacé, en 2017, le Fonds de développement des cultures urbaines à la suite d'une audience entre l'ancien président de la République Macky Sall et des rappeurs.

Le Fonds de développement des cultures urbaines avait une dotation initiale de 300 millions FCFA, avant d'évoluer à 600 millions de francs CFA.