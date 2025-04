Ile Maurice: Des salaires totalisant Rs 60,5 millions versés à 175 officiers de police suspendus

Pendant l'exercice financier 2023-24, des salaires totalisant Rs 60,5 millions ont été versés à 175 officiers de police suspendus pour des infractions qu'ils ont commises. C'est ce qu'indique le rapport de l'audit 2023-2024, rendu public le mardi 25 mars. Un montant total de Rs 224 millions a été versé sous forme de salaires à ces policiers au cours des sept derniers exercices financiers, c'est-à-dire au cours des sept dernières années.

Les périodes de suspension ont duré plusieurs années et à l'issue de l'examen de leur dossier, les policiers concernés ont été soit licenciés, soit réintégrés dans leurs fonctions. Au 30 juin 2024, sur les 227 infractions commises par 175 policiers, 91 infractions faisaient toujours l'objet d'une enquête policière.

Le rapport recommande que le service de police revoie le système actuel afin d'accélérer le processus de prise de décision finale concernant les policiers suspendus.

La police explique qu'elle s'efforce de mener à bien toutes les enquêtes dans les plus brefs délais et celles-ci sont suivies par le commissaire de police par l'intermédiaire des Divisional Commander respectifs et qu'elle ne peut être tenue responsable des retards dans le traitement des dossiers au niveau du bureau du Directeur des poursuites publiques.

Un nombre important d'enquêtes policières pas complétées

Dans le rapport de l'audit concernant la police, il est aussi dit qu'au 30 juin 2024, le service de police comptait 178 140 enquêtes contre 147 702 au 30 juin 2020. Ces enquêtes concernaient des actes criminels, des délits, des contraventions et d'autres infractions. Le rapport a souligné des lacunes dans le suivi des enquêtes en cours. Il y a eu une augmentation de 20 % du nombre d'enquêtes au cours des cinq dernières années. En 2024, 45 909 dossiers étaient en suspens. Le rapport a recommandé que la police mette en place un système de suivi/contrôle adéquat des enquêtes en cours et qu'elle revoie ses stratégies pour réduire la criminalité et les délits.

La police a expliqué que la pandémie du Covid-19 a été un facteur majeur contribuant à l'augmentation des enquêtes policières en cours, car à cette époque, la priorité était de maintenir l'ordre pour prévenir la prolifération du virus et assurer la sécurité de la communauté. Le service de police a également souligné que les enquêtes policières en cours restent l'une des principales priorités pour elle. Il est prévu de redynamiser le processus tel que défini dans l'ordre administratif daté du 18 avril 2017 et qu'un comité, sous la présidence d'un commissaire de police adjoint, soit mis en place pour élaborer un processus de suivi/contrôle plus efficace des enquêtes en cours.