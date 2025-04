Ile Maurice: Un entrepreneur arrêté

Un habitant de Rivière-des-Anguilles, âgé de 41 ans, a été arrêté le 26 mars. L'entrepreneur est soupçonné d'avoir arnaqué une habitante de Tyack. de 50 ans, d'une somme de Rs 1 050 000. La victime avait porté plainte le 13 mars.

Selon elle, elle avait vendu une portion de terrain héritée située à Beau-Bassin pour Rs 2 500 000, avec l'intention d'acheter un terrain à Rivière-des-Anguilles. Son époux avait contacté le quadragénaire qu'il connaît bien afin d'acquérir un terrain appartenant à ce dernier, située à Morcellement La Vanille No 2, Rivière-des-Anguilles. Selon la plaignante, son époux et elle avaient convenu d'acheter ledit terrain, d'une superficie de six et trois quarts perches, pour Rs 500 000. Le couple avait visité le terrain en compagnie du suspect, le 6 octobre dernier. Elle a relaté aux enquêteurs qu'elle était satisfaite du terrain et de son prix, et que le même jour, l'entrepreneur avait confirmé que le terrain lui appartenait.

Le 7 octobre, son époux et elle se sont rendus à leur banque à Rivière-des-Anguilles et ils ont fait un retrait de Rs 500 000. Le suspect est arrivé dans sa camionnette et l'époux lui a remis les Rs 500 000. L'homme a déclaré qu'il se rendait chez son notaire pour les formalités nécessaires. Le 12 octobre, le présumé escroc a de nouveau appelé la plaignante et a déclaré qu'une autre portion de terrain adjacente à la première, d'une superficie de six et trois quarts perches, était à vendre pour Rs 500 000. La quinquagénaire a aussi accepté d'acheter l'autre terrain. Le 15 octobre, elle a fait un virement de Rs 300 000 sur le compte de l'entrepreneur. Le 4 novembre, elle a fait un autre paiement de Rs 250 000.

Le 14 novembre, le présumé arnaqueur a pris contact avec elle et lui a demandé de le rencontrer près de la Cour suprême pour se rendre chez le notaire pour les procédures de titres de propriété. Elle l'a attendu pendant trois heures et quart, mais en vain, Cela s'est produit à plusieurs reprises. Le 13 mars, le suspect a prétendu qu'il la rencontrerait cette fois-ci. Il a fixé un autre rendez-vous à Port-Louis vers 10 h 30, mais en vain.

Elle est d'avis qu'elle a été dupée, que l'individu n'a aucune intention de vendre les deux portions de terrain et qu'il l'a escroquée d'une somme de Rs 1 050 000. Elle a produit trois copies de ses relevés bancaires pour enquête.