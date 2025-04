Soudan: Minni Minawi appelle le peuple soudanais à s'unir et à soutenir les forces armées pour libérer le pays de la saleté des milices Janjaweed

El Fasher — Le gouverneur régional du Darfour, Minni Arko Minawi, a adressé mardi un message au peuple soudanais à travers le pays.

Il a déclaré que la nation et ses citoyens sont confrontés à d'énormes défis en raison de l'égoïsme et des ambitions de certains citoyens de la nation, qui croient que la nation leur appartient et a été héritée de leurs ancêtres.

Il a indiqué, selon le message qu'il a publié sur sa page Facebook, qu'il ne fait pas partie de ceux qui propagent des discours de haine et de division parmi le peuple soudanais, et qu'il dira toujours la vérité et se battra pour un Soudan unifié, avec sa ferme croyance en l'égalité de citoyenneté, la justice et la liberté.

Manawi a ajouté : « Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une bataille que nous, en tant que gouvernement et peuple, avons appelée la « bataille de la dignité », alors que nous cherchons à libérer le pays de la saleté des milices Janjaweed. Dans le même temps, il a appelé tout le monde à s'unir et à soutenir les forces armées, les forces conjointes et la résistance populaire afin que les habitants d'El Fasher assiégé, d'El Obeid affligé et de Babanusa blessé puissent jouir de la sécurité et de la sûreté, en prélude à laisser la liberté de choix au peuple pour déterminer qui aime la patrie généreuse et qui aspire à s'asseoir sur les crânes des martyrs et des veuves malgré toute la violence à laquelle ils ont été confrontés.