Afrique Centrale: Les évêques du Rwanda et du Burundi unis pour demander la paix dans la région

Kigali — « La fermeture des frontières entrave la croissance économique, la cohésion sociale et les échanges culturels » affirment les évêques du Rwanda et du Burundi à l'issue de l'assemblée plénière ordinaire de l'Association des Conférences des Ordinaires du Rwanda et du Burundi (ACOREB), qui s'est tenue du 30 mars au 1er avril au Centre Saint Joseph à Kibungo, au Rwanda.

Le gouvernement de Bujumbura a fermé la frontière terrestre avec le Rwanda, l'accusant d'offrir un soutien aux rebelles du Burundi basés dans l'est de la République démocratique du Congo; des accusations qui ont été rejetées par le gouvernement de Kigali.

Le Burundi estime également que le Rwanda héberge les auteurs du coup d'État manqué de 2015 (voir Fides 15/5/2015) et souhaite qu'ils soient livrés à la justice. Mais le Rwanda affirme que, conformément au droit international, il ne peut pas renvoyer ceux qui demandent l'asile politique.

« Nous implorons nos chefs d'agir avec sagesse et compassion pour rétablir la normalité et promouvoir l'unité entre nos nations », ont déclaré les évêques des deux pays dans une déclaration lue lors d'une conférence de presse.

La crise entre le Rwanda et le Burundi est liée à celle que connaît l'est de la République démocratique du Congo, où de vastes zones des provinces du Nord et du Sud-Kivu sont passées sous le contrôle du M23, un mouvement de guérilla soutenu par le Rwanda. Le Burundi, qui avait déployé ses propres unités militaires dans le Sud-Kivu, les a retirées peu avant la prise de la capitale de la province, Bukavu, par le M23 et les troupes rwandaises.

La gouvernement de Bujumbura craint maintenant d'éventuelles incursions de l'M23 et des Rwandais sur son territoire, avec l'extension du conflit congolais à toute la région des Grands Lacs. C'est pourquoi les évêques de l'ACOREB soutiennent le message de l'Association des Conférences Épiscopales d'Afrique Centrale (ACEAC), qui demande des négociations pour résoudre les conflits pacifiquement.

« Du 24 au 26 février 2025, l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale (ACEAC) a tenu à Dar-es-Salaam une rencontre pour la recherche de la paix dans la région des Grands Lacs, en particulier dans l'est de la République démocratique du Congo », rappellent les évêques du Burundi et du Rwanda. « Les membres de l'ACOREB accueillent favorablement et soutiennent le message de l'ACEAC, qui exhorte toutes les parties impliquées dans cette guerre meurtrière à revenir à la table des négociations pour résoudre leurs conflits par des moyens pacifiques, à travers un dialogue sincère et inclusif ».

« La Conférence épiscopale du Burundi (CECAB) et celle du Rwanda (CEPR) ont traduit ce message dans la langue locale et l'ont diffusé dans toutes les paroisses pour sensibiliser les fidèles à prier pour la paix dans notre sous-région et à être des témoins de fraternité », soulignent-elles. « Dans un monde où de nombreuses personnes sèment la discorde et construisent des murs de division pour leurs intérêts égoïstes et leur propre avidité, les évêques exhortent les fidèles catholiques à investir dans la construction de ponts, témoignant de la communion, de la fraternité universelle et de la vérité ».