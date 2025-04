Tunisie: ARP - Audition, vendredi, du ministre de la Santé

La commission de la santé, de la femme, de la famille, des affaires sociales et des personnes handicapées et la commission de l'éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, de la jeunesse et des sports auditionneront, vendredi, le ministre de la santé, lors d'une séance conjointe au Parlement, sur un projet de loi organique portant approbation d'un accord de siège entre le gouvernement de la République tunisienne et le Conseil arabe des spécialités de santé (CESA).

L'accord de siège en question donnera droit à l'ouverture d'un bureau de coordination à Tunis dont la création va conforter le rôle de la République tunisienne et des pays du Maghreb arabe dans les activités du Conseil arabe des spécialités de santé (CESA) en leur permettant de bénéficier des programmes et des services fournis par le Conseil aux pays membres.

L'ouverture de ce bureau de coordination permettra, également, de renforcer le rôle et le positionnement de la Tunisie à l'échelle régionale et arabe et de conforter sa contribution dans le domaine de la formation dans le secteur de la santé.

Le lundi 3 février 2025, la Présidence de la République, initiatrice du projet, a déposé le projet de loi au Parlement et le mercredi 5 février 2025, le bureau du Parlement l'a renvoyé à la commission de la santé, de la femme, de la famille, des affaires sociales et des personnes handicapées, à la commission de l'éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, de la jeunesse et des sports et à la commission du tourisme, de la culture et de l'artisanat.

Le projet de loi vise également à élargir le champ d'action du CESA dans les pays francophones d'Afrique du Nord en y incluant la République tunisienne et les pays du Maghreb, la Tunisie étant le centre de coordination et de facilitation de toutes les activités du CESA au niveau maghrébin.