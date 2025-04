Tunisie: Industrie 4.0 - Le pays à la rencontre des grandes entreprises mondiales à Hanovre

En marge de sa participation au Salon de Hanovre 2025, l'un des plus grands rendez-vous mondiaux de l'industrie, la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a tenu une série de rencontres stratégiques avec des responsables de grandes entreprises industrielles et technologiques internationales. Ces échanges, qui se sont déroulés les 31 mars, 1er et 2 avril, ont porté sur le renforcement des coopérations technologiques et industrielles afin d'accélérer la transition numérique et l'intégration des solutions d'Industrie 4.0 en Tunisie.

Accompagnée de Wasfi Chihi, ambassadeur de Tunisie en Allemagne, la ministre a rencontré des dizaines de dirigeants d'entreprises de premier plan, opérant dans les secteurs de l'industrie intelligente, de l'automatisation et des technologies de pointe.

Parmi les entreprises et organisations avec lesquelles la ministre s'est entretenue figurent :

· Easy SOFTWARE (Royaume-Uni) : spécialisée dans le développement de solutions numériques et logicielles.

· Altair Engineering (multinationale) : acteur majeur dans les technologies avancées et l'industrie intelligente.

· Microsoft : géant américain du numérique et des solutions cloud.

· VDMA (Allemagne) : association regroupant les industries du secteur mécanique.

· ZVEI (Allemagne) : fédération des industries du secteur électrique et électronique.

· FESTO (Allemagne) : spécialisée dans les solutions d'automatisation industrielle, au service de 300 000 clients dans le monde, célébrant son centenaire cette année.

· Siemens (Allemagne) : acteur mondial dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, des infrastructures et des technologies médicales. Son département santé génère 12 % de son chiffre d'affaires.

· Schneider Electric (France) : leader des solutions numériques pour la gestion de l'énergie et l'automatisation, présent dans plus de 100 pays, avec 135 000 employés.

· BOSCH (Allemagne) : géant des technologies et services, pionnier dans les solutions pour les maisons intelligentes, l'industrie 4.0 et la mobilité connectée, avec 468 filiales dans 60 pays.

Dans le cadre de sa visite, Fatma Thabet Chiboub a également exploré les innovations présentées par la plateforme "Industrie 4.0 Plattform Industrie", un réseau central qui accompagne la transformation numérique en Allemagne. Cette initiative regroupe plus de 350 acteurs issus de 150 organisations internationales, fournissant des recommandations et des solutions concrètes pour l'adoption de l'Industrie 4.0.

Ces rencontres ont permis d'examiner les dernières avancées technologiques et d'explorer des opportunités de coopération en matière d'innovation et d'intégration des technologies avancées. La ministre a souligné l'importance de renforcer les partenariats avec l'Allemagne et d'autres nations leaders de l'industrie, afin de favoriser le transfert de savoir-faire, l'échange d'expertises et l'adoption de solutions de pointe.

Elle a également mis en avant les atouts stratégiques de la Tunisie en tant que destination d'investissement compétitive, grâce à son positionnement géographique privilégié, son capital humain qualifié et son engagement en faveur de l'innovation et du développement durable.

La participation tunisienne à cette édition s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère pour stimuler la transformation technologique de l'industrie et tirer profit des expériences internationales en matière de modernisation industrielle.

La Tunisie est représentée par un pavillon dédié, regroupant dix startups innovantes, en présence de plusieurs institutions nationales, dont l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (APII), l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (FIPA) et des représentants des pôles technologiques.

Cette présence vise à valoriser le savoir-faire tunisien, à renforcer la visibilité des entreprises nationales sur la scène internationale et à attirer des investissements stratégiques dans les secteurs technologiques et industriels.