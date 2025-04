Congo-Brazzaville: Santé publique - Charles Richard Mondjo inspecte les formations sanitaires de Pointe-Noire et de Dolisie

Le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a effectué, du 26 au 30 mars, une descente dans les hôpitaux régionaux des armées de Pointe-Noire et Dolisie, pour une prise de contact avec le personnel soignant et toucher du doigt ce qui se fait dans ces établissements.

En mission de travail à Pointe-Noire et Dolisie, le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a visité les deux hôpitaux militaires régionaux ainsi que la clinique chirurgicale des armées Océan de Pointe-Noire pour évaluer l'impact des actions sanitaires et recueillir de la direction et du personnel leurs avis face aux exigences de leur métier.

A chacun de son passage, Charles Richard Mondjo a tenu à saluer leur professionnalisme, leur sens du devoir et leur résilience face aux exigences de leur métier. « La médecine militaire n'est pas une simple branche de la santé ; c'est une mission de service public marquée par le dévouement, où l'esprit de corps et la discipline se conjuguent à l'excellence médicale », a-t-il déclaré devant les professionnels de la santé,qui forment la charnière de la clinique Océan, établissement sanitaire relevant du service de santé à Pointe-Noire.

Au terme de cette visite à la clinique Océan, il a pris la mesure de certaines insuffisances qui affectent son bon fonctionnement. « J'ai retenu, entre autres, l'absence de spécialistes dans certains domaines essentiels pour une prise en charge optimale des patients ; l'absence de certains équipements cruciaux pour la gestion des cas les plus graves, limitant ainsi l'efficacité du circuit de soins ; l'obsolescence des textes juridiques, nécessitant une mise à jour pour les adapter aux réalités et aux exigences modernes du service de santé militaire... », a-t-il fait observer.

Le ministre a également poursuivi sa tournée à l'hôpital régional des armées de Pointe-Noire. S'adressant au personnel médical et paramédical, personnel d'appui technique et administratif et au personnel du service général de l'hôpital, Charles Richard Mondjo a déclaré que cette visite lui a permis non seulement d'apprécier les réalités de leur quotidien de travail, mais aussi et surtout de prendre la mesure de la situation dans cet hôpital.

« Je suis conscient des défis auxquels vous faites face, notamment l'insuffisance des ressources, les conditions de travail parfois difficiles, la pression constante liée à la nature même de vos tâches. Soyez assurés que ces préoccupations ne nous laissent pas indifférents », a confié le ministre.

Le personnel exhorté à poursuivre le travail

Poursuivant sa visite à Dolisie, il a été également question pour le ministre de la Défense d'évaluer la situation et en tirer des leçons. « Nous sommes venus ici pour vous accompagner et vous aider pour voir de nos propres yeux ce qui se fait dans cet hôpital », a déclaré Charles Richard Mondjo. Il a relevé que la présentation faite par le médecin chef au niveau des statistiques montre que cet hôpital rayonne dans la ville de Dolisie et dans le département du Niari. Ce qui mérite des encouragements.

En guise de conseil, il a ajouté : « En tant que personnel soignant, votre mission consiste à soigner, à guérir et à accompagner ceux qui protègent notre pays, militaires, gendarmes et policiers. Ce métier exige non seulement des compétences techniques pointues mais aussi un sens aigu de l'humanité de la discipline et de l'éthique.

C'est pourquoi, je tiens à vous exhorter à poursuivre sans relâche vos efforts pour améliorer constamment la qualité de soins que vous donnez dans cet hôpital, malgré les infrastructures vieillissantes qui ne répondent pas aux normes en vigueur dans certains cas. Elles limitent la capacité d'accueil et dégradent les conditions du travail. Bref, l'étroitesse de l'espace freine le développement et l'optimisation de vos services ».

Il sied de souligner que le ministre n'a pas effectué sa tournée les mains vides. Partout où il est passé, il a offert des dons en médicaments et en appareils médicaux pour soulager tant soit peu la souffrance des hommes d'armes. Signalons que Dolisie a été la dernière étape de la mission circulaire du ministre dans les structures de santé sous tutelle, qui a débuté le 27 mars à l'hôpital des armées et la clinique Océane de Pointe-Noire.