Congo-Brazzaville: Santé maternelle - Le pays reçoit un important stock de kits de césarienne

Le ministre de la Santé et de la Population, Jean Rosaire Ibara, a réceptionné récemment, de la part du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et du Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap), des dizaines de tonnes de kits de césarienne et autres équipements de santé, en vue de renforcer et de pérenniser la gratuité.

La dotation, d'une valeur de plus de 210,800 millions FCFA, est composée essentiellement des équipements et produits de santé ainsi que du matériel automobile. Il s'agit de trois chambres froides d'une capacité totale de 93,3m³, d'un camion cargo logistique de 20,6 tonnes de 40m³ et d'un moyen roulant financé par le Fonds mondial.

Le Fnuap, pour sa part, a fourni au gouvernement 15 conteneurs frigorifiques de 40 pieds, contenant des fournitures médicales essentielles, dans le cadre d'un accord de préfinancement conclu par les deux parties.

Satisfaite d'avoir contribué à la matérialisation de ce projet, la représentante résidente du Pnud au Congo, Adama-Dian Barry, estime que cette dotation vient renforcer le stock de médicaments de la Centrale d'achat de médicaments et produits de santé. Elle a réitéré l'engagement de son institution à accroître ses investissements dans l'achat de médicaments.

« Le Pnud, en collaboration avec le Fonds mondial, va renforcer ses investissements dans les prochains mois en faveur d'une chaîne d'approvisionnement médicale plus moderne. Une manière de rendre les médicaments de qualité disponibles et en quantité suffisante et plus proches des malades », a indiqué Adama-Dian Barry.

S'exprimant à cet effet, la représentante du Fnuap, Danièle Landry Mugengana, a souligné que le Congo fait partie des pays pilotes du partenariat du mécanisme de préfinancement conclu avec le Fonds mondial. Celui-ci permet d'acheter des produits de santé sexuelle et reproductive par des tiers, avec un paiement en différé.

Après avoir réceptionné symboliquement le stock de médicaments, le ministre de la Santé et de la Population, Jean Rosaire Ibara, a affirmé que la relance du programme de la gratuité de la césarienne en 2024 « est une avancée cruciale pour réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale ».