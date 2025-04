Algérie: Chargés par le président de la République, Saihi et Rebiga participent au 3e Sommet mondial sur le handicap

Alger — Chargés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi, et le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, M. Laïd Rebiga, participent au 3e Sommet mondial sur le handicap, qui se tient à Berlin (Allemagne) à partir de ce mercredi, indique un communiqué du ministère de la Santé.

Lors de ce sommet, dont les travaux s'étaleront sur trois jours, le ministre de la Santé tiendra des rencontres avec les représentants des pays participants, notamment africains et arabes, où "il sera question des mécanismes modernes et des dispositions juridiques permettant aux personnes à besoins spécifiques de jouir et de bénéficier de tous les droits et facilités, à la lumière des législations mondiales et des textes juridiques et réglementaires en vigueur en Algérie, notamment suite à la promulgation de la loi 25-01, qui garantit la promotion et le renforcement des droits de cette catégorie de la société, précise la même source.