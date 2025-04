Algérie: Saïd Chanegriha préside la cérémonie de présentation des voeux à l'occasion de l'Aïd el-Fitr

Alger — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) a présidé, mercredi, la cérémonie de présentation des vœux à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'ANP, a présidé ce matin, le 2 avril 2025, au siège du ministère de la Défense nationale, la cérémonie de présentation des vœux à l'occasion de l'Aïd el-Fitr", a précisé la même source.

Ont assisté à la cérémonie, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les Commandants de Forces, de la Gendarmerie nationale, de la Garde républicaine, le Commandant de la 1ère Région militaire, les chefs des départements, le Contrôleur général de l'Armée, les directeurs et les chefs des services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-Major de l'ANP, ainsi que le directeur général des Douanes, le directeur général de la Sûreté nationale et le directeur général de la Protection civile, a noté le communiqué.

A cette occasion, le Général d'Armée "a tenu à adresser ses vœux les plus sincères aux présents et, à travers eux, à leurs familles et à l'ensemble des personnels de l'ANP, ainsi qu'au peuple algérien".

"A l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Fitr de l'an 1446 du calendrier hégirien, il m'est agréable de vous adresser, et à travers vous à vos honorables familles et aimables proches, mes vœux les plus sincères et mes plus chaleureuses félicitations, priant Allah Le Tout-Puissant de nous faire renouveler ces occasions religieuses dans la paix, la bénédiction et la prospérité, et qu'Il accorde à notre chère patrie davantage de développement et d'épanouissement dans un climat de sécurité et de stabilité", a-t-il indiqué.

"Je tiens également à souligner, en cette occasion religieuse bénie, qu'autant je salue le rendement de nos cadres et de nos personnels au sein de toutes les composantes de nos Forces armées, et que j'estime chez chacun d'eux leur conscience élevée et leurs efforts constants afin de contribuer au développement de nos capacités de combat et opérationnelles, j'attends tout aussi bien d'eux d'œuvrer dans la perspective d'une amélioration continue de la qualité des performances afin d'atteindre les objectifs escomptés et les buts recherchés", a ajouté le Général d'Armée.