Tunisie: Cité des Sciences - Un programme varié à l'occasion de la journée mondiale de l'eau

Le 5 avril, la Cité des Sciences de Tunis accueillera une manifestation scientifique sur le thème de la « Sensibilisation et la découverte scientifique » à l'occasion de la journée mondiale de l'eau.

L'événement vise à sensibiliser le public à l'importance de l'eau, à sa place dans les sociétés et au besoin urgent de la protéger et de la préserver en tant que ressource vitale pour les générations actuelles et futures, selon la page Facebook officielle de la Cité des sciences.

Le programme comprend des interventions scientifiques assurées par des experts et des professionnels du domaine, portant notamment sur les derniers développements de la recherche pour le développement afin d'améliorer la protection et la valorisation de cette ressource vitale.

À cette occasion, des ateliers scientifiques seront organisés sur les propriétés physiques et chimiques de l'eau et sur les solutions environnementales innovantes visant à transformer les rejets d'eaux industrielles en ressources durables, en plus d'une exposition sur les eaux souterraines, d'ateliers de coloriage sur l'eau virtuelle et d'une visite du pavillon de l'eau avec cadres scientifiques de la Cité des sciences.